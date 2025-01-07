Τις τριτοκοσμικές συνθήκες στο Δημοτικό Στάδιο του Διδυμοτείχου κάτω από τις οποίες ο Ολυμπιονίκης, Κώστας Γκατσιούδης προπονεί τον γιο του, ο οποίος έχει μεγάλες επιτυχίες, κατέγραψε η κάμερα του “Οπου Υπάρχει Ελλάδα”, της νέας εκπομπής του ΣΚΑΪ. Οι προπονήσεις γίνονται στο σκοτάδι, ενώ στο στάδιο δεν υπάρχει ούτε νερό.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Κουβαλάω τα νερά από το σπίτι, δηλώνει ο Κώστας Γκατσιούδης καθώς όπως εξηγεί «οι μελέτες δυστυχώς στην πόλη μας αργούν υπερβολικά. Πάρα πολύ».

Όπως αναφέρει ο ίδιος, το πρόβλημα αυτό ξεκίνησε πριν από κάποιους μήνες, το καλοκαίρι. «Ειδικότερα, υπήρχε μια κλοπή ενός καλωδίου που έδινε ρεύμα σε αυτό το γυμναστήριο που γυμνάζονται οι αθλητές του συλλόγου της πόλης μας και έκτοτε υπήρχε μια αμέλεια από τη δημοτική αρχή. Υπάρχουν τα λόγια ότι πολύ σύντομα θα υλοποιηθεί αυτό το έργο και θα ξαναέρθει το φως εδώ πέρα, το ρεύμα ας πούμε. Αλλά το πότε ακριβώς δεν το ξέρουμε. Ούτε και θέρμανση έχουμε, διότι λείπει το καλώδιο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ο λέβητας.»

Παράλληλα, σημειώνει πως δεν έχει ούτε νερό εδώ και δύο χρόνια και ο ίδιος κουβαλά μπουκάλια νερό ως λύση. «Από τότε που ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του εξωτερικού χώρου κόπηκε και το νερό ως δια μαγείας και εδώ μέσα.»

Ο κ. Γκατσιούδης τονίζει πως «παρόλο που στη χώρα μας έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004, εντούτοις ποτέ κάποια πόλη δεν εξοπλίστηκε με τα καλύτερα που θα μπορούσε να φέρει τον κόσμο στον αθλητισμό. Παλαιότερα εδώ μέσα γυμναζόταν περίπου 150 παιδάκια. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι μετρημένα 30.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.