Το "δ" της Ελλάδας

Του Νικόλα Μπάρδη

Το ρολόι δείχνει σχεδόν 08:00 και οι πρώτες ακτίνες του ήλιου βάφουν με κόκκινα χρώματα τον ορίζοντα. Η ηρεμία του τόπου είναι σχεδόν απόκοσμη. Στο βάθος ακούγεται ένα σμήνος από φλαμίνγκος, που ξύπνησαν και αναζητούν το πρωινό τους στις γαρίδες του Δέλτα. Η κυρία Άρτεμις όμως, με τον σύζυγό της κύριο Νίκο, έχουν ξυπνήσει εδώ και ώρες, και αφού έψησαν τον πρώτο καφέ, μπήκαν στη βάρκα για ψάρεμα. "Στα 25 μου μπήκα στη βάρκα, και έκτοτε δεν ξαναβγήκα", λέει η κυρά του Δέλτα, η μόνη εναπομείνασα γυναίκα ψαράς στο Δέλτα του Έβρου, μιλώντας στην κάμερα του “Οπου Υπάρχει Ελλάδα”, της νέας εκπομπής του ΣΚΑΪ, με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή.

Στο πλευρό της, όμως, είχε πάντα τον σύζυγό της, και ενώ πλέον μετρούν 50 χρόνια κοινής ζωής, δεν τον αποχωρίστηκε "ούτε μία στιγμή" όπως μας λέει χαρακτηριστικά. Ο γάμος μπορεί να ήταν συνοικέσιο, αλλά ο έρωτας ήρθε και έμεινε. Τους κρατάει μαζί όλα αυτά τα χρόνια, στα δύσκολα και στα εύκολα, σε μία περιοχή μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης ζωής. Η αλήθεια είναι, ότι μπορεί να μην είχαν πολλά στην καλύβα τους, αλλά είχαν το σημαντικότερο: αγάπη. Κι αυτή η αγάπη κράτησε ζωντανή την παρουσία τους στην περιοχή όλα αυτά τα χρόνια.

Ακούραστα και οι δύο, όπως και όλοι οι ψαράδες, οι κτηνοτρόφοι και οι κυνηγοί της περιοχής δίνουν ζωή στον τόπο και κρατούν ζωντανή την Ελλάδα σε ένα δύσκολο σύνορο. Και η ελληνική σημαία είναι πάντα εκεί και κυματίζει αγέρωχη. "Κάθε καλύβα έχει και από μία ελληνική σημαία", λέει με βουρκωμένα μάτια η κυρία Άρτεμις, "και δεν υπάρχει σπουδαιότερο πράγμα από αυτό". "Αν δεν υπήρχαμε εμείς, οι Τούρκοι θα την είχαν πάρει την περιοχή", επισημαίνει με έμφαση.

Το θέμα, όμως, των κατοίκων της περιοχής, δεν είναι οι γείτονες, Τούρκοι βιοπαλαιστές ψαράδες, αλλά η πολιτεία. Θέλουν ένα στήριγμα, μία βοήθεια, μία παρουσία, για να μπορέσουν να συνεχίσουν το δύσκολο έργο τους: να προστατεύουν τα σύνορα της Ελλάδας και ταυτόχρονα τα σύνορα της Ευρώπης. Μπορεί για τους κατοίκους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ο Έβρος να είναι το τέλος της χώρας μας, αλλά στην πραγματικότητα είναι η αρχή. Το πλατύσκαλο της Ευρώπης. Από εκεί ξεκινάει η Ελλάδα και χρωστάμε όλοι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ακρίτες, που είναι οι αφανείς ήρωες της εποχής μας. Αύριο, μία νέα ημέρα θα ξημερώσει στο Δέλτα του Έβρου, και η ζωή στον μεγάλο αυτό ποταμό θα κυλάει ολοταχώς για το Αιγαίο...

