Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ μεταφέρθηκε το 14χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί φέρει τραύματα στον θώρακα και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη.

Με ελαφρύτερα τραύματα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο η μητέρα του παιδιού αλλά και οδηγός του δεύτερου οχήματος που ενεπλάκησαν στο τροχαίο.

Πώς έγινε το ατύχημα

Στις 7 αργά το απόγευμα του Σαββάτου, δύο οχήματα που κινούνταν στις Βούτες συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά μεταξύ τους.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένας 13χρονος με τη μητέρα του στα συντρίμμια του ενός οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 8 άντρες και από την ΕΜΑΚ που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν το παιδί, την μητέρα και τον οδηγό του άλλου οχήματος μεταφέροντάς τους στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως ο 13χρονος φέρει σοβαρά τραύματα με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί και να εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ενώ λίγες ώρες αργότερα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.



Πηγή: skai.gr

