Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο γύρω στις 19.00 το απόγευμα στον δρόμο από ΠΑΓΝΗ προς Βούτες. Η σύγκρουση ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στο ατύχημα ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το ένα όχημα να ανατραπεί.

Στο ένα αυτοκίνητο επέβαιναν μία μητέρα με το ανήλικο παιδί της ενώ στο άλλο ένας άνδρας.

Η Πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ επιχείρησαν στο σημείο και να απεγκλωβίζουν τα άτομα που παγιδεύτηκαν.

Σύμφωνα με τη neakriti.gr, ο 13χρονος έφηβος βρίσκεται διασωληνωμένος στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μεταφερθεί και στην ΜΕΘ παίδων του ΠΑΓΝΗ, λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού του.

Να σημειωθεί ότι η μητέρα του ανήλικου είναι σε καλύτερη κατάσταση, όπως και το άλλο άτομο που παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

