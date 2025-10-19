Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 19 Οκτωβρίου

Σήμερα, Κυριακή 19 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Οσίας Κλεοπάτρας και του Αγίου Φίλωνος μάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Κλεοπάτρα, Κλειώ, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα *

Φήλιξ, Φίληξ, Φίλιξ, Φίληκας, Φίληξα, Φιλήκη, Φηλικίτη *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:37 - Δύση ήλιου: 18:42 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 5 λεπτά

Σελήνη 27.6 ημερών



