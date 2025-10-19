Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 19 Οκτωβρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 07:37 και δύση ήλιου στις 18:42 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 5 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Κυριακή 19 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Οσίας Κλεοπάτρας και του Αγίου Φίλωνος μάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Κλεοπάτρα, Κλειώ, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα *
  • Φήλιξ, Φίληξ, Φίλιξ, Φίληκας, Φίληξα, Φιλήκη, Φηλικίτη *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:37 - Δύση ήλιου: 18:42 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 5 λεπτά

Σελήνη 27.6 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
