Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο μαθητής σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής από την Ηλεία, ο οποίος όπως όλα δείχνουν προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα, σύμφωνα με το pelop.gr. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, δίνοντας μάχη για την πλήρη ανάρρωσή του.

Το σοβαρό περιστατικό εκδηλώθηκε την περασμένη Τρίτη, όταν ο μαθητής παρουσίασε υψηλό πυρετό και ανησυχητικά συμπτώματα. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί διέγνωσαν ισχυρή υποψία μηνιγγίτιδας. Κρίνοντας την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη, αποφάσισαν την άμεση διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο Πατρών όπου το παιδί διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Αν και οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας επειδή ο μαθητής απουσίαζε από το σχολείο την τελευταία εβδομάδα, η πραγματικότητα εντός της σχολικής κοινότητας είναι τελείως διαφορετική, με τους γονείς να τελούν υπό καθεστώς έντονου φόβου και πλήρους άγνοιας.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής στην Πάτρα έχει ήδη γίνει αποδέκτης σφοδρών παραπόνων από γονείς που ζητούν άμεσες απαντήσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.