Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ενημερώνουν τους πολίτες ότι κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αγγελία - απάτη για δήθεν προσφορά δωρεάν καρτών αστικών συγκοινωνιών του ΟΑΣΘ.
Πρόκειται για παραπλανητική ανάρτηση με στόχο την εξαπάτηση και την υφαρπαγή χρημάτων από το επιβατικό κοινό.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο ΟΑΣΘ διαβεβαιώνουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την επίμαχη ανάρτηση και εφιστούν την προσοχή των πολιτών να μην ακολουθήσουν τον σύνδεσμο που τη συνοδεύει.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.