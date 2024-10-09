Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ενημερώνουν τους πολίτες ότι κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αγγελία - απάτη για δήθεν προσφορά δωρεάν καρτών αστικών συγκοινωνιών του ΟΑΣΘ.

Πρόκειται για παραπλανητική ανάρτηση με στόχο την εξαπάτηση και την υφαρπαγή χρημάτων από το επιβατικό κοινό.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο ΟΑΣΘ διαβεβαιώνουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την επίμαχη ανάρτηση και εφιστούν την προσοχή των πολιτών να μην ακολουθήσουν τον σύνδεσμο που τη συνοδεύει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.