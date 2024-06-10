Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, από το ρεπορτάζ του Νίκου Νικόλιζα -που είναι και ο επιμελητής του βιβλίου της Καίτης Γκρέυ- στην εφημερίδα Espresso ο εγγονός της Κώστας Ηλιάδης μέσω του δικηγόρου του Όθωνα Παπαδόπουλου απέστειλε εξώδικο στην εταιρία παραγωγής της ταινίας «Υπάρχω» για τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη, αναφέροντας:

«Σύμφωνα με πληροφόρηση την οποία έλαβα από δημοσιεύματα του Τύπου, η εταιρία σας έχει ανακοινώσει την παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας με αντικείμενο τη μεταφορά, στη μεγάλη οθόνη, της βιογραφίας του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή Στέλιου Καζαντζίδη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, αντικείμενο της συγκεκριμένης κινηματογραφικής ταινίας θα είναι “η οικογένεια, οι έρωτες, οι διεκδικήσεις και η μεγάλη καριέρα του αείμνηστου καλλιτέχνη”.

Σε σχέση με δημοσιεύματα και αναφορές που έχουν υπάρξει στο παρελθόν αναφορικά με την προσωπική σχέση που διατηρούσε ο μεγάλος ερμηνευτής με την -νόμιμα εκπροσωπούμενη από εμένα και γιαγιά μου- Καίτη Γκρέυ, σας καθιστώ γνωστό και σας ζητώ να λάβετε υπόψη σας ότι κατά τον χρόνο της κυκλοφορίας από τον εκδοτικό οίκο Λιβάνη του βιβλίου του Βασίλη Βασιλικού με τίτλο “Υπάρχω”, το οποίο αποτελούσε μια βιογραφία του μεγάλου Ελληνα τραγουδιστή βασιζόμενη -υποτίθεται- σε εκμυστηρεύσεις του ιδίου προς τον συγγραφέα, είχε προκληθεί έντονη δικαστική διαμάχη και η κυρία Γκρέυ είχε στραφεί τόσο στα αστικά όσο και στα ποινικά δικαστήρια, επικαλούμενη ότι ο τρόπος με τον οποίο περιγραφόταν στο ως άνω βιβλίο η προσωπική της σχέση με τον Καζαντζίδη την έθιγε ως γυναίκα και καλλιτέχνιδα και περιελάμβανε περιγραφές που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα, της οποίας γινόταν συνειδητή παραποίηση, αναφέροντας χαρακτηριστικά “είναι ψευδέστατα και ελεεινά όσα λέει για εμένα”.

Στο συγκεκριμένο βιβλίο αναφέρεται ψευδέστατα, κακόβουλα και συκοφαντικά ότι η Καίτη Γκρέυ, στο πλαίσιο της προσωπικής σχέσης που διατηρούσε μαζί του, και κατά το χρονικό διάστημα που ήταν αρραβωνιασμένοι, είχε προκαλέσει πολλά προβλήματα στον Στέλιο Καζαντζίδη, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του ζωή.

Επιπλέον, σας υπενθυμίζεται ότι εναντίον του συγγραφέα του συγκεκριμένου βιβλίου και του εκδοτικού οίκου που ήταν υπεύθυνος για την κυκλοφορία του είχε κινηθεί δικαστικά και ο ίδιος ο εμβληματικός τραγουδιστής ζητώντας την τροποποίηση των χωρίων που αφορούσαν τη σχέση του με την Καίτη Γκρέυ, αμφισβητώντας ευθέως και με τον πλέον επίσημο τρόπο την ουσιαστική βασιμότητα και την ειλικρίνεια των σχετικών αναφορών.

Με όλα τα ανωτέρω δεδομένα σάς εφιστώ την προσοχή σχετικά με τη μεταφορά στο κινηματογραφικό σας έργο των περιγραφών που αφορούν τη σχέση του κεντρικού ήρωα με την Καίτη Γκρέυ, δεδομένου ότι η μεταφορά αυτή θα πρέπει να γίνει με τρόπο που να μην έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα, να μη θίγει την τιμή, την υπόληψη, την αξιοπρέπεια και την υστεροφημία των εμπλεκόμενων προσώπων και να μη μεταφέρει γεγονότα και διηγήσεις που έχουν διαψευστεί από τον ίδιο τον Στέλιο Καζαντζίδη.

Για τους λόγους αυτούς, ζητώ:

1) Να αποφύγετε, κατά την κινηματογραφική μεταφορά της βιογραφίας του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή Στέλιου Καζαντζίδη, κάθε αναφορά που θα θίγει την τιμή και την υπόληψη της νομίμως εκπροσωπούμενης από εμένα μεγάλης λαϊκής τραγουδίστριας Καίτης Γκρέυ.

2) Να μη συμπεριληφθούν στο κινηματογραφικό σας έργο κακόβουλες συκοφαντίες που έχουν διαψευστεί ευθέως και ανεπιφύλακτα από τον ίδιο τον Στέλιο Καζαντζίδη.

3) Να μην προβείτε στην παραμικρή προσβολή της προσωπικότητας, της καλλιτεχνικής προσφοράς και της ιδιωτικότητας της ατομικής ζωής της Καίτης Γκρέυ. Σε διαφορετική περίπτωση, σας καθιστώ γνωστό ότι προτίθεμαι να προβώ σε όλες τις ενέργειες που ρητά προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία».

Με το παραπάνω εξώδικο ο εγγονός της Κώστας Ηλιάδης, στον οποίο η Καίτη Γκρέυ έχει ιδιαίτερη αδυναμία, θέλει να προλάβει οποιαδήποτε αναφορά στο όνομα της γιαγιάς του η οποία δεν θα συνάδει ούτε με την ιστορία της ούτε με την τιμή και την υπόληψή της, κάτι που η ίδια η θρυλική τραγουδίστρια υπερασπιζόταν όλα αυτά τα χρόνια και προφύλασσε διακαώς!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.