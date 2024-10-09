Λογαριασμός
Το τελευταίο αντίο στον Μίμη Πλέσσα – Ποιοι έδωσαν το «παρών» – Φωτογραφίες 

Για τον Μίμη Πλέσσα μίλησαν, μεταξύ άλλων, οι Γιώργος Χατζηνάσιος, Κώστας Μακεδόνας, Αντώνη Ρέμος - Ύστατο χαίρε από τη σύζυγό του Λουκίλα Καρρέρ  

Το τελευταίο «αντίο» στον Μίμη Πλέσσα είπαν σήμερα στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών φίλοι και συγγενείς. Η σορός του αγαπημένου μουσικοσυνθέτη που πέθανε πλήρης ημερών στις 5 Οκτωβρίου 2024 σε ηλικία 100 ετών, βρισκόταν από το πρωί στο κοιμητήριο όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να αποτίσει φόρο τιμής στον σπουδαίο καλλιτέχνη.

Για τον Μίμη Πλέσσα μίλησαν, μεταξύ άλλων, οι Γιώργος Χατζηνάσιος, Κώστας Μακεδόνας, Αντώνη Ρέμος, ύστατο χαίρε είπε η σύζυγός του Λουκίλα Καρρέρ.

Γιώργος Κατσαρός Γιώργος Κατσαρός
Κλειώ ΔενάρδουΚλειώ Δενάρδου
Μαυρίκιος ΜαυρικίουΜαυρίκιος Μαυρικίου
Σπύρος ΜπιμπίλαςΣπύρος Μπιμπίλας
Αντώνης και Γιώργος ΚατσαρόςΑντώνης και Γιώργος Κατσαρός
Κώστας Πρέκας Κώστας Πρέκας
Λόλα ΝταϊφάΛόλα Νταϊφά
Γιώργος Χατζηνάσιος
Νίκος Αποστολόπουλος
Μαίρη ΒιδάληΜαίρη Βιδάλη
Μίμης ΔομάζοςΜίμης Δομάζος
Αντώνης Ρέμος Αντώνης Ρέμος
Γιώργος ΘεοφάνουςΓιώργος Θεοφάνους
Αντζελα ΓκερέκουΑντζελα Γκερέκου
Γιάννης Ζουγανέλης - Ελένη Φιλίνη Γιάννης Ζουγανέλης - Ελένη Φιλίνη
 

Ο Μίμης Πλέσσας έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα του Σαββάτου 5 Οκτωβρίου 2024, λίγες ημέρες πριν γιορτάσει τα 100στά γενέθλια, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και όλη τη χώρα.

Aπό τις 10 το πρωί εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στο Α Νεκροταφείο Αθηνών η σορός του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη για το κόσμο που ήθελε να αποτίσει φόρο τιμής.

