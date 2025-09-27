Στην εφημερία του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» προσήλθε αργά τη νύχτα ο απεργός πείνας Δ.Ο., ο οποίος συμπαραστέκεται στον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του και αφού έλαβε τις κατάλληλες οδηγίες, εξήλθε από το Νοσοκομείο.

Ο Δ.Ο δεν είναι συγγενής θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά θέλησε έμπρακτα να δείξει την αλληλεγγύη του στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του και πραγματοποιεί απεργία πείνας μαζί του.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, περί ώρα 01:00 π.μ., προσήλθε στην εφημερία του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» ο απεργός πείνας Δ.Ο., έπειτα από αναφερόμενο λιποθυμικό επεισόδιο.

Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του και αφού έλαβε τις κατάλληλες οδηγίες, εξήλθε από το Νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.