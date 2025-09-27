Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θασσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στο Εξαμίλι

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από όχημα που πήρε φωτιά στην επαρχιακή οδό - Στην κατάσβεση συμμετείχαν και εναέρια μέσα 

UPDATE: 15:50
Πυροσβεστική

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από όχημα που πήρε φωτιά στην επαρχιακή οδό.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 12 οχήματα και από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Θεσσαλονίκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark