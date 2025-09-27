Θασσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στο Εξαμίλι

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από όχημα που πήρε φωτιά στην επαρχιακή οδό.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 12 οχήματα και από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα.



