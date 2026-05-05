Στο νοσοκομείο 2 ανήλικοι μετά από επίθεσεις σε Νέο Κόσμο και Παγκράτι

Νέα σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Κόσμου και του Παγκρατίου, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στις αρχές, οι οποίες εξετάζουν το ενδεχόμενο σύνδεσής τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πρώτο και πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:00, στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού, στην περιοχή της Γούβας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα τουλάχιστον 10 νεαρών προσέγγισε τέσσερις συνομηλίκους τους. Μετά από σύντομη λεκτική αντιπαράθεση, η οποία φέρεται να αφορούσε την περιοχή κατοικίας τους, η ένταση κλιμακώθηκε και ακολούθησε καταδίωξη.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ένας 15χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, δεχόμενος χτυπήματα στον μηρό και την πλάτη. Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο νοσοκομείο στο πλαίσιο της προανάκρισης εντόπισαν έναν ακόμη τραυματία, 14 ετών. Ο νεαρός είχε μεταβεί στο νοσοκομείο με ίδια μέσα και έφερε ελαφρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά. Όπως διαπιστώθηκε, είχε δεχτεί επίθεση σε κοντινή απόσταση, περίπου δύο στενά μακριά από το πρώτο σημείο, επίσης στην περιοχή της Γούβας, έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση με νεαρούς.

Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται, καθώς παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο προσέγγισης και την εξέλιξη των επιθέσεων. Στο πλαίσιο της έρευνας, συλλέγονται καταθέσεις μαρτύρων και αναλύεται οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Ως τώρα έχουν ταυτοποιηθεί δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στις επιθέσεις, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.



Πηγή: skai.gr

