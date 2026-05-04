Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο επισκέφθηκε σήμερα το απόγευμα στις 18.00 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας υποδέχθηκαν ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής, επίσκοπος Χριστουπόλεως Βαρνάβας, ο επίσκοπος Ταλαντίου Θεολόγος, ο γενικός αρχιερατικός επίτροπος, πρωτοπρεσβύτερος π. Εμμανουήλ Παπαμικρούλης, κληρικοί και Διευθυντές Υπηρεσιών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη συνόδευαν, μεταξύ άλλων, ο μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, διευθυντής του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα και ο μητροπολίτης Κώου και Νισύρου Ναθαναήλ.

Κατά την προσφώνησή του, ο Αρχιεπίσκοπος χαρακτήρισε την παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη «ιδιαίτερη ευλογία και πηγή πνευματικής χαράς», ενώ τόνισε ότι η επίσκεψή του στην Αθήνα επιβεβαιώνει τους άρρηκτους δεσμούς μεταξύ της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Παράλληλα, επισήμανε τη σημασία της συχνότερης επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την Εκκλησία και την κοινωνία.

Από την πλευρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αθήνα, στο πλαίσιο ενός ιδιαίτερα απαιτητικού και πλούσιου προγράμματος.

Σε αναφορά του στη μακρόχρονη σχέση του με τον Αρχιεπίσκοπο, υπογράμμισε ότι «Στα τόσα χρόνια έχουμε χτίσει μια σχέση αλληλοσυμπλήρωσης, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον».

Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο του Οικουμενικού Θρόνου ως σταθερού σημείου αναφοράς και πνευματικής καθοδήγησης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο διεθνών προκλήσεων και αβεβαιότητας, ενώ επισήμανε την ανάγκη διαλόγου, συνεργασίας και ελπίδας.

Μάλιστα, ανέφερε ότι αναμένει την έγκριση για την επαναλειτουργία λατρευτικών χώρων στην Καππαδοκία, «εκεί όπου κάποτε άνθησε η ρωμιοσύνη».

Τέλος, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη θερμή υποδοχή, και υπογράμμισε ότι τέτοιες συναντήσεις ενισχύουν το πνεύμα αδελφοσύνης και τη μαρτυρία της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο.

Μετά τη συνάντηση, οι δύο Προκαθήμενοι μετέβησαν στον Δήμο Αθηναίων, όπου πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου η τελετή απονομής της τιμητικής διάκρισης «Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς» στον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Πηγή: skai.gr

