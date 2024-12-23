Χαλκιδική: Χειροπέδες σε δύο 17χρονους - Διακινούσαν κοκαΐνη σε σχολικά πάρτι

Χειροπέδες σε δύο ανήλικους για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών πέρασαν το απόγευμα της 20ης Δεκεμβρίου 2024 σε περιοχή της Χαλκιδικής, κατόπιν οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, σχετικά με ανήλικους που διακινούν ναρκωτικά κατά τη διάρκεια χοροεσπερίδων. Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίστηκαν, οι κατηγορούμενοι, δύο 17χρονοι, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου πραγματοποιούνταν χοροεσπερίδα μαθητών λυκείου και στην κατοχή τους βρέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης.

Ειδικότερα, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν καθώς και από την κατοχή τους, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

6 συσκευασίες με κοκαΐνη (φιξάκια), συνολικού βάρους 5,4 γραμμαρίων,

το χρηματικό ποσό των 1.060 ευρώ και

2 κινητά τηλέφωνα.

Επίσης, συνελήφθησαν ένας ημεδαπός άνδρας, πατέρας του ενός 17χρονου και μία αλλοδαπή γυναίκα, υπήκοος Γερμανίας, μητέρα του δεύτερου 17χρονου, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

