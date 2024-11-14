Στο Μπουένος Άιρες, 2η Κληρικολαϊκή Συνέλευση ελληνικών φορέων Νότιας Αμερικής

Με τη συμμετοχή αντιπροσωπείας της Βουλής των Ελλήνων, διεξάγεται από τις 16 έως τις 18 Νοεμβρίου 2024, στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, η 2η Κληρικολαϊκή Συνέλευση Ελληνικών Φορέων Νότιας Αμερικής.

Δύο χρόνια μετά την 1η συνάντησή τους στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης, οι ελληνικές κοινότητες συνεχίζουν «την επιδίωξή τους, να διατηρήσουν και να διαδώσουν την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό στη Νότια Αμερική», όπως τονίζει σχετικά, ο Μητροπολίτης Μπουένος Άιρες και Νοτίου Αμερικής, Ιωσήφ.

Κατά τη 2η Κληρικολαϊκή Συνέλευση, αναμένεται να καταγραφούν οι προσδοκίες και οι στόχοι των ομογενών, να συμμετάσχουν σε στρογγυλά τραπέζια με θέματα όπως η εκπόνηση προγραμμάτων διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και διατήρησης της πίστης, οι προοπτικές για την ηγεσία των ελληνικών ιδρυμάτων στη Νότια Αμερική, κά, ενώ θα δοθεί η ευκαιρία στους νέους Έλληνες της περιοχής να γνωριστούν μεταξύ τους μέσα από γεύματα, χορούς και άλλες εκδηλώσεις. Στη συνέλευση εκτιμάται ότι θα συμμετάσχουν περί τους 600 ομογενείς από την Αργεντινή, την Ουρουγουάη, τη Βραζιλία, τη Χιλή, τη Βολιβία, την Παραγουάη, και άλλες χώρες της περιοχής, οι οποίοι θα έχουν -μεταξύ άλλων- την ευκαιρία να παρακολουθήσουν συναυλία της σοπράνο Άντας Αθανασοπούλου με τους μουσικούς Melina Kyrkiris (τσέλο) και Santiago Torricelli (πιάνο), την Κυριακή 17 Νοεμβρίου.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας του Μπουένος Άιρες, Κωνσταντίνος Βουκελάτος αναφέρθηκε στην ανάγκη αναβίωσης του προγράμματος επισκέψεων νέων ομογενών της Νότιας Αμερικής στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της αναθέρμανσης και της ενίσχυσης των δεσμών του Ελληνικού Κοινοβουλίου με την ελληνική ομογένεια της Νότιας Αμερικής, και μετά από πρόσκληση των διοργανωτών, θα συμμετάσχει αντιπροσωπεία της Βουλής των Ελλήνων, απαρτιζόμενη από τους βουλευτές (αλφαβητικά):

-Θεόδωρο Καράογλου (ΝΔ, Β’ Θεσσαλονίκης), πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Βραζιλίας και μέλος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς,

-Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα (ΝΔ, Ιωαννίνων), πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Ουρουγουάης και γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων,

-Χρήστο Μπουκώρο (ΝΔ, Μαγνησίας), πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Χιλής και πρόεδρο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου,

-Ιωάννη Σαρακιώτη (ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Φθιώτιδας), αναπληρωτή γενικό γραμματέα της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, και

-Ιωάννη Τσίμαρη (ΠΑΣΟΚ, Ιωαννίνων), γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Αργεντινής.

Στη Συνέλευση θα εκπροσωπηθούν επίσης η ελληνική κυβέρνηση και οι διπλωματικές αρχές της Ελλάδας και της Νότιας Αμερικής, με τη ΓΓ Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας του υπουργείου Εξωτερικών, Μάϊρα Μυρογιάννη, και τους πρέσβεις της Ελλάδας σε χώρες της Ν. Αμερικής.Η Κληρικολαϊκή Συνέλευση Νοτίου Αμερικής, αναβίωσε μετά από 25 χρόνια το 2022, και, πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια.

Σημειώνεται ότι η ελληνική αντιπροσωπεία θα έχει επίσης συσκέψεις με τους εκπροσώπους των κοινοτήτων, φορέων και ιδρυμάτων της ελληνικής ομογένειας, αλλά και συναντήσεις με εθνικές και τοπικές αρχές, καθώς και επίσκεψη στο ιστορικό κτίριο της Βουλής της Αργεντινής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.