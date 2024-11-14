«Θα σας σκοτώσω και τους δύο» απειλεί τη Δώρα ο 30χρονος γυναικοκτόνος. Αυτό είναι μόνο ένα από τα απειλητικά μηνύματα που έστελνε ο 30χρονος καθ' ομολογίαν δράστης στη 43χρονη.

Απειλούσε επανειλημμένα τόσο την ίδια όσο και τον σύντροφό της προσπαθώντας να την τρομοκρατήσει έμμεσα και άμεσα και πιέζοντας τη να βρεθούν, όπως δείχνουν τα μηνύματα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Σε άλλα μηνύματα προσπαθεί να την κάνει να τον λυπηθεί.

Στις 11 Νοεμβρίου

10 π.μ.: «Καλημέρα, μπορείς σήμερα να βρεθούμε για να μιλήσουμε για το δικαστήριο; Μην αρχίσεις πάλι να αρνείσαι. Όσο για τον σύντροφό σου ξέρω τι παίζει μεταξύ σας. Πάρε με τηλέφωνο».

Στις 5 μ.μ.

Κάνει κλήση στο θύμα, ενώ ακολουθεί νέο μήνυμα: «Θα σας σκοτώσω και τους δύο».

Σε άλλα μηνύματα έγραφε:

«Περιμένεις να αποσύρω τη μήνυση. Όχι, αγάπη μου, όπως εσύ αποφάσισες να μου φερθείς πρόστυχα έτσι και εγώ θα φερθώ αναλόγως. Τώρα ζήσε μέσα στο ψέμα και τις τύψεις, μεθυσμένη κάθε βράδυ. Δεν έχεις αντοχές για να με αντιμετωπίσεις. Κρύβεσαι πίσω από τον Δημήτρη. Ένα γυναικάκι είσαι που το παίζεις δυνατή αλλά με πλάτες άλλες. Τίποτα δεν είσαι. Κρύψου συνέχεια […]

»Ξέρω πολλά από όσα φαντάζεσαι και για σένα και για τον τελειωμένο τον φίλο σου. Τρέμω τώρα μη με βρει ο φίλος σου ο λεβέντης πες του, μη με δείρει. Φοβάστε την αστυνομία, γι’ αυτό δεν έρχεστε να με βρείτε».

Επίσης:

«Τον πόνο που τραβάω εγώ τώρα, εσύ δεν έχεις ψυχή και καρδιά. Είσαι ένα όρθιο άψυχο σώμα. Όπου και να πας θα σε τρώνε οι τύψεις για το κακό που μου έκανες. Δεν θα μπορέσεις να γεμίσεις το κενό που έχεις στην ψυχή σου. Εσύ με σκότωσες! Πάντα μόνη σου θα τριγυρνάς ψάχνοντας κάποιον να σε αγαπήσει. Ζήσε με πόνο, φόβο και τύψεις.

»Είσαι δειλή και το μόνο που θέλεις είναι να με στείλεις στη φυλακή. Για εμένα έχεις πεθάνει. Μακάρι να ακούσω αύριο ότι σου συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα και να μάθω ότι πέθανες. Θα αναπαυτεί η ψυχή μου. Δεν θα αλλάξω για κανέναν. Ζήσε μέσα στην κόλαση. Μη με ξαναενοχλήσεις ποτέ. Για εμένα έχεις τελειώσει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.