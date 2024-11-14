Φάρσαλα: Δικογραφία κατά αλλοδαπού άνδρα για δολοφονία 85χρονου

Δικογραφία κατά αλλοδαπού άνδρα, κατηγορούμενου για την ανθρωποκτονία 85χρονου σε περιοχή των Φαρσάλων, σχημάτισε η υποδιευθυνση Ασφαλείας Λάρισας.
Σύμφωνα με ενημέρωση της αστυνομίας, το πρωί της 2ας Νοεμβρίου, ο 85χρονος βρέθηκε νεκρός σε κτήμα στα Φάρσαλα φέροντας τραύματα στο κεφάλι.
Στον χώρο βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα γεωργικό εργαλείο.
Η αστυνομία σημειώνει πως μετά από ενδελεχή προανακριτική έρευνα, συλλέχθηκαν στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση του κατηγορούμενου, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη στις 8-11-2024 από τις βουλγάρικες Αρχές στη Βουλγαρία.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, με αποτέλεσμα την έκδοση εντάλματος σύλληψης από τον ανακριτή του Πρωτοδικείου Λάρισας, καθώς και ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης από τον εισαγγελέα Εφετών Λάρισας.
