Γαύδος: Εντοπίστηκαν άλλα τρία σκάφη με 150 μετανάστες

Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές, με τρία ακόμα σκάφη με μετανάστες να εντοπίζονται στη Γαύδο, το ένα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής και τα άλλα δύο τα ξημερώματα.

Οι δύο από τις τρεις βάρκες είχαν καταφέρει να φτάσουν στο ακριτικό νησί και να αποβιβάσουν τους μετανάστες, ενώ η τρίτη εντοπίστηκε από το Λιμενικό πολύ κοντά στην ακτή, σύμφωνα με την ΕΡΤ Χανίων.

Υπολογίζεται πως πρόκειται για περίπου 150 μετανάστες από χώρες της Αφρικής.

Υπενθυμίζεται πως χτες, Σάββατο, 117 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από δεξαμενόπλοιο σημαίας Παναμά στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Παράλληλα, 54 άτομα διασώθηκαν το πρωί και στην παραλία της Τρυπητής.

