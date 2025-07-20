Αντιστοίχως σε στενή συνεργασία με το λιμενικό και την αστυνομία μετατρέπουμε δομές του υπουργείου μετανάστευσης σε κλειστές δομές κράτησης για να οδηγηθούν σε καθεστώς εγκλεισμού μέχρι την επιστροφή τους και όσοι άλλοι συλληφθούν, ανέφερε ο υπουργός μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης σχετικά με τους 247 μετανάστες που έφθασαν στο Λαύριο.

Υπενθυμίζεται ότι στο λιμάνι του Λαυρίου κατέπλευσε το πρωί της Κυριακής πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος μεταφέροντας 247 μετανάστες, που είχαν διασωθεί σε πέντε διαφορετικά περιστατικά έρευνας και διάσωσης σε θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης, το τελευταίο 24ωρο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη στο X:

«Οι 247 που εισήλθαν παράνομα συνελήφθησαν και ήδη οδηγούνται από την αστυνομία σε δομές κράτησης.

Αντιστοίχως σε στενή συνεργασία με το λιμενικό και την αστυνομία μετατρέπουμε δομές του υπουργείου μετανάστευσης σε κλειστές δομές κράτησης για να οδηγηθούν σε καθεστώς εγκλεισμού μέχρι την επιστροφή τους και όσοι άλλοι συλληφθούν.

Το μήνυμα σαφές: δεν αποδεχόμαστε αιτήσεις ασύλου τους, τους συλλαμβάνουμε, τους βάζουμε για κράτηση σε κλειστές δομές, εκκινούμε τη διαδικασία επιστροφής τους».

Οι 247 που εισήλθαν παράνομα συνελήφθησαν και ήδη οδηγούνται από την αστυνομία σε δομές κράτησης. Αντιστοίχως σε στενή συνεργασία με το λιμενικό και την αστυνομία μετατρέπουμε δομές του υπουργείου μετανάστευσης σε κλειστές δομές κράτησης για να οδηγηθούν σε καθεστώς εγκλεισμού… — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) July 20, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.