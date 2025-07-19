Δεκάδες μετανάστες καταφτάνουν από το πρωί του Σαββάτου στην Κρήτη από τη Λιβύη, σηματοδοτώντας μία νέα έκρηξη μεταναστευτικών ροών.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου 175 μετανάστες είχαν αποβιβαστεί στην Κρήτη μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι, με άλλες δύο καραβιές με συνολικά 73 ανθρώπους να έχουν προσαράξει στην Κρήτη από εκείνη την ώρα.

Το πρωί, 117 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από δεξαμενόπλοιο σημαίας Παναμά στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Οι μετανάστες θα μεταφερθούν στο λιμάνι της Σούδας.

Τρίτο περιστατικό άφιξης μεταναστών ανέφερε η ΕΡΤ, κατά το οποίο 54 άτομα διασώθηκαν το πρωί στην παραλία της Τρυπητής.

Οι 54 θα μεταφερθούν με λεωφορείο από την Παλαιόχωρα στο λιμάνι της Σούδας, θα γίνει η καταμέτρηση τους και θα αναχωρήσουν το βράδυ για την Αθήνα προκειμένου να φιλοξενηθούν στα κέντρα υποδοχής της πρωτεύουσας.

Αργότερα, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 31 μετανάστες 24 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου, οι οποίοι μετεπιβιβάστηκαν σε περιπολικό πλοίου του Λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι της χώρα Σφακίων.

Ακόμα 42 άνθρωποι εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σημαίας Σιγκαπούρης στα 50 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων της Κρήτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον εκθεσιακό χώρο Αγυιάς παραμένουν περίπου 310 άτομα, 130 από τα οποία θα αναχωρήσουν με το πλοίο της γραμμής για Πειραιά απόψε, αναφέρει το zarpanews.

Το Λιμενικό Σώμα της Κρήτης βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα μαζί με το σκάφος που έφτασε από την Αλεξανδρούπολη και τη Frontex.

Πλεύρης: Οι μετανάστες που εισήλθαν στη χώρα από τη Λιβύη θα κρατηθούν έγκλειστοι και θα κινηθεί η διαδικασία επιστροφής τους

«Οι παράνομοι μετανάστες που εισήλθαν από τη Λιβύη τις τελευταίες ώρες συνελήφθησαν από το Λιμενικό, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ασύλου, δεν θα οδηγηθούν σε χώρους φιλοξενίας, αλλά θα κρατηθούν έγκλειστοι από την αστυνομία έως ότου κινηθεί η διαδικασία της επιστροφής τους», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, αναφερόμενος στις σημερινές μεταναστευτικές ροές.

«Το υπουργείο μετανάστευσης συνδράμει όλη την προσπάθεια και διαμορφώνει επιπλέον χώρους κράτησης στις δομές του», επισημαίνει ο κ. Πλεύρης.

Οι παράνομοι μετανάστες που εισήλθαν από τη Λιβύη τις τελευταίες ώρες συνελήφθησαν από το λιμενικό,δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ασύλου,δεν θα οδηγηθούν σε χώρους φιλοξενίας, αλλά θα κρατηθούν έγκλειστοι από την αστυνομία έως ότου κινηθεί η διαδικασία της επιστροφής τους. Το… — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) July 19, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.