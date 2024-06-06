Στο κρατητήριο 4 άτομα για την άγρια καταδίωξη στη Χαλκίδα

Τέσσερα άτομα, τρεις αστυνομικοί κι ένας πολίτης, κρατούνται στο περιθώριο των σκηνικών «φαρ ουέστ» που σημειώθηκαν στην Εύβοια χθες με άγρια καταδίωξη και πυρά αυτοκινήτου από τις αρχές, στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι άνδρες της ασφάλειας προσπάθησαν να ακινητοποιήσουν ύποπτο όχημα που κινούταν στην περιοχή του πάρκου του Δέλτα, κάνοντας αρχικό σχετικό σήμα.

Οι επιβαίνοντες, αγνόησαν τις επανειλημμένες εντολές των αρχών κι έτσι ξεκίνησε μια άγρια καταδίωξη που συνοδεύτηκε, όπως αναφέρουν πληροφορίες, με ανταλλαγή πυρών.

Πριν από αυτό αστυνομικός φαίνεται πως τράβηξε το γκλοπ και άρχισε να χτυπάει το αυτοκίνητο.

Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα για να τους ξεφύγει και τότε, οι αστυνομικοί έβγαλαν τα όπλα τους, σημαδεύουν το κόκκινο αυτοκίνητο και αρχίζουν να πυροβολούν με δέκα συνεχόμενους πυροβολισμούς στα λάστιχα του οχήματος.

Μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχαν και άλλα άτομα πλην του οδηγού

Μαρτυρίες δε, θέλουν τους αστυνομικούς να κατέβηκαν από το περιπολικό όχημα και με τα όπλα προτεταμένα επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν το καταδιωκόμενο όχημα, το οποίο κινήθηκε εναντίον τους και παραλίγο να τους πατήσει.

Το καταδιωκόμενο όχημα συγκρούστηκε μάλιστα με το περιπολικό.

Από την σύγκρουση ευτυχώς προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Καταζητούνται και οι υπόλοιποι επιβαίνοντες στο όχημα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.