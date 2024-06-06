Μία 34χρονη έχασε τη ζωή της και το 2 ετών παιδί της τραυματίστηκε, σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Κατερίνης - Παραλία Κατερίνης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το δυστύχημα έγινε χθες το πρωί λίγο πριν τις 10:30, όταν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 41χρονος από τη Σερβία και στο οποίο επέβαιναν η 34χρονη σύζυγός του με καταγωγή από την Κροατία καθώς και το δύο ετών παιδί τους, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αστικό λεωφορείο που οδηγούσε 64χρονος και εκτελούσε τοπικό δρομολόγιο.

Η 34χρονη, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου υπέκυψε σήμερα το πρωί στα τραύματά της. Την ίδια ώρα, το ανήλικο παιδί της νοσηλεύεται τραυματισμένο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές.

Η οικογένεια των αλλοδαπών φαίνεται πως βρισκόταν για διακοπές στην Ελλάδα και παραθέριζε στην Πιερία. Για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διεξάγεται έρευνα από το Τμήμα Τροχαίας Κατερίνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

