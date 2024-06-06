Με το στόμα ανοιχτό έμειναν όσοι αντίκρισαν το πρωί μία τεράστια χελώνα καρέτα - καρέτα, την οποία ξέβρασε η θάλασσα σε παραλία της Εύβοιας

Μόλις η θαλάσσια χελώνα έγινε αντιληπτή από όσους βρίσκονταν στην παραλία για να απολαύσουν το μπάνιο τους, επικράτησε αναβρασμός, πολλοί στέκονταν άφωνοι κοιτάζοντας το συμπαθές ερπετό. Λίγο μετά, κάποιοι ειδοποίησαν το Λιμεναρχείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του επικαλείται το evima.gr, για τη μεταφορά της τεράστιας καρέτα - καρέτα έξω από τον χώρο της παραλίας επιστρατεύτηκε ειδικό μηχάνημα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Λιμεναρχείου σε συνεργασία με αυτές του δήμου θα αποφασίσουν πού θα φιλοξενηθεί.

Οι πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Λιμεναρχείου, καθώς και του Δήμου για να δουν, πού θα φιλοξενηθεί η τεράστια χελώνα.

Αξίζει να σημειωθεί η Ελλάδα είναι η πιο δημοφιλής περιοχή φωλιάσματος κατά μήκος της Μεσογείου και κυρίως οι ακτές της Ζακύνθου και της Κυπαρισσίας με περισσότερες από 3.000 φωλιές ετησίως.

Οι χελώνες αυτές έχουν, κατά μέσο όρο, τελικό μήκος χελύου 90 cm, αν και έχουν καταγραφεί χελώνες με μήκος έως και 280 cm. Μια ενήλικη χελώνα ζυγίζει περίπου 135 κιλά ενώ υπάρχουν καταγραφές που ξεπερνούν τα 450 κιλά.

Το χρώμα του δέρματος κυμαίνεται από κίτρινο έως καστανό και το χέλυο είναι συνήθως κοκκινωπό-καφέ. Μέχρι να ενηλικιωθεί η χελώνα δεν είναι ορατές φυλετικές διαφορές.

