Την Παρασκευή 27 Ιουνίου η θερμοκρασία ξεπέρασε κατά τόπους τους 40 °C, με τη μέγιστη τιμή στα 43,2 °C στη Σκάλα Μεσσηνίας.

Ακολουθούν Αστέρι Λακωνίας και Αιγές Γυθείου με 41,6 °C. Σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr, 39 από τους 530 ενεργούς σταθμούς (≈7%) καταμέτρησαν μέγιστες πάνω από 40 °C, 233 (≈44%) πάνω από 37 °C και 354 (≈67%) πάνω από 35 °C.

Στην Αττική επίσης σημειώθηκαν υψηλές θερμοκρασίες: η Σαλαμίνα κατέγραψε 40,8 °C, η Βλυχάδα 40,6 °C και το Χαροκόπειο στην Καλλιθέα 40,5 °C.

Οι εικόνες του μετεωρολογικού χάρτη αποτυπώνουν τον καύσωνα τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για προφύλαξη από την επαγρύπνηση στο ύπαιθρο και επαρκή ενυδάτωση.

