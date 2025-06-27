Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται η φωτιά, που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον λόφο Μπούρα πλησίον οικισμού στην περιοχή Αργιθέα Παιανίας Αττικής.

Στους κατοίκους της περιοχής εστάλη μήνυμα από το 112 για να είναι σε ετοιμότητα: «Δασική πυρκαγιά στον οικισμό Μπούρα Παπαγγελάκη Παιανία της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Στο σημείο για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 50 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ.

Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργιθέα Παιανίας Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2025

Πηγή: skai.gr

