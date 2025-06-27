Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται η φωτιά, που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον λόφο Μπούρα πλησίον οικισμού στην περιοχή Αργιθέα Παιανίας Αττικής.
Στους κατοίκους της περιοχής εστάλη μήνυμα από το 112 για να είναι σε ετοιμότητα: «Δασική πυρκαγιά στον οικισμό Μπούρα Παπαγγελάκη Παιανία της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) June 27, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στον οικισμό #Μπούρα_Παπαγγελάκη #Παιανία της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής #Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Στο σημείο για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 50 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ.
Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργιθέα Παιανίας Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2025
