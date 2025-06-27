Λογαριασμός
Φωτιά στα Σπάτα κοντά σε κατοικημένη περιοχή - Μήνυμα από το 112

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά - Άμεση η παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων με τη συνδρομή και εναέριων μέσων

UPDATE: 19:24
Φωτιά

Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται η φωτιά, που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον λόφο Μπούρα πλησίον οικισμού στην περιοχή Αργιθέα Παιανίας Αττικής.

Φωτιά

Στους κατοίκους της περιοχής εστάλη μήνυμα από το 112 για να είναι σε ετοιμότητα: «Δασική πυρκαγιά στον οικισμό Μπούρα Παπαγγελάκη Παιανία της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Στο σημείο για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 50 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ.

Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

