Ενόψει της έναρξης των εργασιών για το νέο επταώροφο πάρκινγκ χωρητικότητας 3.365 οχημάτων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, που θα ανεγερθεί στη θέση του υπάρχοντος χώρου μικρής διάρκειας 1, ανακοινώνονται σήμερα οι βασικές αλλαγές στη χωροθέτηση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων στάθμευσης.

Το έργο, συνολικής επιφάνειας 98.600 τ.μ., αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη διαχείριση της κυκλοφορίας εντός του αεροδρομίου, προσφέροντας νέες θέσεις στάθμευσης και βελτιωμένη πρόσβαση στα τερματικά.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότερες μεταβολές που θα ισχύσουν κατά τη διάρκεια των κατασκευών και μετά την ολοκλήρωσή τους.

Τι ισχύει για τα οχήματα

Από τις 10 Ιουλίου 2025, ο χώρος Μικρής Διάρκειας 1 (Short Term 1) κλείνει και μεταφέρεται εντός του χώρου Μακράς Διάρκειας (Long Term), περιμετρικά της πεζογέφυρας που οδηγεί στον Κύριο Αεροσταθμό.

Βασικές πληροφορίες:

Θα υπάρχει σήμανση από την Αττική Οδό για την καθοδήγηση στο νέο χώρο στάθμευσης Μικρής Διάρκειας 1 (Short Term 1).

Η σήμανση θα περιλαμβάνει VMS οθόνες που θα ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στους χώρους Μικρής Διάρκειας 1 & 2 (Short Term) και στο χώρο Μακράς Διάρκειας (Long Term).

Η είσοδος και η έξοδος θα γίνονται με ένα ενιαίο εισιτήριο, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την είσοδο/έξοδο στο χώρο στάθμευσης Μακράς Διάρκειας (Long Term) καθώς και για την είσοδο/έξοδο στο νέο χώρο στάθμευσης Μικρής Διάρκειας 1 (Short Term 1), ο οποίος θα βρίσκεται εντός του Μακράς Διάρκειας.

Η πληρωμή θα γίνεται στα αυτόματα μηχανήματα πληρωμής αποκλειστικά για το Μικρής Διάρκειας 1 (Short Term1), που βρίσκονται κοντά στις κυλιόμενες σκάλες της πεζογέφυρας, ή μόνο με κάρτα στην έξοδο του Μικρής Διάρκειας 1.

Οι ηλεκτρικοί φορτιστές θα μεταφερθούν στο νέο χώρο στάθμευσης Μικρής Διάρκειας 1 (Short Term).

Οι θέσεις στάθμευσης για ΑΜΕΑ που βρίσκονταν στο χώρο Μικρής Διάρκειας 1 μεταφέρονται στο χώρο Μικρής Διάρκειας 2 ώστε να εξασφαλίζεται άμεση πρόσβαση στο Κτίριο του Κύριου Αεροσταθμού.

Ο τιμοκατάλογος στο νέο χώρο στάθμευσης Μικρής Διάρκειας 1 (Short Term) δεν αλλάζει.

Στο νέο χώρο Μικρής Διάρκειας 1 (Short Term) θα ισχύουν 30’ δωρεάν στάθμευσης αντί για 20’.

Ο νέος χώρος στάθμευσης Μικρής Διάρκειας 1 (Short Term 1) βρίσκεται σε απόσταση μόλις 5 λεπτών (με τα πόδια) από τον Κύριο Αεροσταθμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο υφιστάμενος χώρος στάθμευσης Μικρής Διάρκειας 1 (Short Term) ΔΕΝ θα είναι πλέον διαθέσιμος από τις 10 Ιουλίου 2025.

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων παρακαλούνται να τα απομακρύνουν έως τα μεσάνυχτα της 10ης Ιουλίου, καθώς τα οχήματα που δεν θα έχουν παραληφθεί από τους ιδιοκτήτες τους μέχρι τότε, θα απομακρυνθούν με γερανό.

Επιπλέον:

ο νέος χώρος στάθμευσης Μικρής Διάρκειας 1 & ο χώρος στάθμευσης Μικρής Διάρκειας 2 (Short Term 1 & 2) θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν χωρίς δυνατότητα online κράτησης.

Δυνατότητα για online κρατήσεις υπάρχει αποκλειστικά για τα πάρκινγκ Economy, Μακράς Διάρκειας (Long Term) και Valet.



Αν επισκεφθείτε το αεροδρόμιο μετά τις 10/07/25, υπολογίστε λίγο παραπάνω χρόνο για τη στάθμευση.

Τι ισχύει για τις μοτοσικλέτες

Οι χώροι στάθμευσης μοτοσικλετών στο Μικρής Διάρκειας 1 (Short Term) και στον εξωτερικό χώρο ΔΕΝ θα είναι πλέον διαθέσιμοι από τις 3 Ιουλίου 2025.

Οι μοτοσικλέτες θα μπορούν να σταθμεύουν δωρεάν στον νέο ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του πάρκινγκ Μακράς Διάρκειας (Long Term), με ξεχωριστή είσοδο για εύκολη πρόσβαση.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Για τους κατόχους δικύκλων/μοτοσικλετών - Ο υφιστάμενος χώρος στάθμευσης Μικρής Διάρκειας 1 (Short Term) για τις μοτοσικλέτες ΔΕΝ θα είναι πλέον διαθέσιμος από την 3η Ιουλίου 2025. Οι ιδιοκτήτες των μοτοσικλετών παρακαλούνται να τις απομακρύνουν έως τα μεσάνυχτα της 3ης Ιουλίου, καθώς οι μοτοσικλέτες που δεν θα έχουν παραληφθεί από τους ιδιοκτήτες τους μέχρι τότε, θα απομακρυνθούν με γερανό.

