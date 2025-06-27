Οριστικά έκπτωτη από τη θέση της είναι η δήμαρχος Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά, για την υπόθεση της τραγωδίας σε λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου είχε βρει τραγικό θάνατο ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής τον Αύγουστο του 2024, σύμφωνα με το thestival.gr.
Η κα. Αναστασία Χαλκιά είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη για την απόφαση να κηρυχθεί έκπτωτη από το αξίωμά της λόγω της διερεύνησης της υπόθεσης της τραγωδίας. Η δήμαρχος Κασσάνδρας παραπέμφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για να διερευνηθεί αν τέλεσε το αδίκημα της «παράβαση καθήκοντος», δεδομένου ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση που έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής λειτουργούσε χωρίς να διαθέτει την απαραίτητη νόμιμη άδεια και ενώ η ΕΛΑΣ είχε προειδοποιήσει τον δήμο Κασσάνδρας ένα μήνα πριν το δυστύχημα. Η κα. Αναστασία Χαλκιά στο πειθαρχικό είχε αρνηθεί τις ευθύνες για το δυστύχημα και τη λειτουργία του λούνα παρκ.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση αναστολής που είχε καταθέσει η Δήμαρχος Κασσάνδρας κατά της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου για την έκπτωσή της.
Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναμένεται να κοινοποιηθεί στη δήμαρχο Κασσάνδρας τη Δευτέρα 30 Ιουνίου.
