Έκδηλη είναι η αγωνία τόσο των πολιτών όσων και των ειδικών για τις συνεχείς σεισμικές δονήσεις που καταγράφονται στις Κυκλάδες, με τους καθηγητές και σεισμολόγους να μην έχουν καταλήξει σε κάποιο κοινό συμπέρασμα για το τι μέλλει γενέσθαι, και την πολιτεία να προετοιμάζεται ακόμα και για τα χειρότερα σενάρια.

Οι ειδικοί που παρακολουθούν διαρκώς και από κοντά το πώς εξελίσσονται αυτοί οι σμηνοσεισμοί σε Σαντορίνη, Αμοργό και Ανάφη μιλούν είτε για κύριο σεισμό 5,5 Ρίχτερ που είναι το καλό σενάριο μέχρι για μεγαλύτερα μεγέθη που μπορεί να προκαλέσουν μικρή έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης, αλλά ακόμα και για ένα τσουνάμι, που είναι το ακραίο σενάριο. Και κανένα σενάριο δεν μπορεί ακόμα να αποκλειστεί.

Αυτές είναι οι σημερινές προβλέψεις 6 ειδικών:

Σκορδίλης: Δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα καθησυχαστικοί όταν βλέπουμε ένα ρήγμα 25 χιλιομέτρων να είναι διεγερμένο

Ο καθηγητής Σεισμολογίας ΑΠΘ, Μανώλης Σκορδίλης, μιλώντας στους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ για την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας, αναφέρει πως «οι εκτιμήσεις που κάνουμε είναι οι ίδιες που είχαμε κάνει και χτες. Δηλαδή ότι πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για μια σμηνοσειρά, μια ομάδα σεισμών που είναι συγκεντρωμένοι σε χώρο και σε χρόνο χωρίς κάποιον σεισμό να έχει μέγεθος αισθητά μεγαλύτερο, ώστε να χαρακτηριστεί ως κύριος σεισμός».

«Ο χώρος είναι έχει διεγερθεί αρκετά μεγάλος, ένα μήκος μεταξύ 20 και 30 χιλιομέτρων. Δεν είναι πρωτόγνωρο να έχουμε σμήνος σεισμός, είχαμε πολλές φορές στην Ελλάδα σμηνοσειρές αλλά η συγκεκριμένη είναι μια εξαιρετικά πλούσια σειρά με αρκετά υψηλά μεγέθη και με δεδομένο πως εκδηλώνονται κοντά σε κατοικημένη περιοχή, καταλαβαίνετε πως δημιουργεί μια πολύ έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Από την άλλη μεριά με δεδομένο το 1956 που είχαμε έναν πολύ ισχυρό σεισμό στην περιοχή, είναι πολύ δύσκολο μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να πρόλαβε να συσσωρευτεί εκ νέου σεισμική ενέργεια για να εκδηλωθεί κάτι πολύ μεγάλο στην περιοχή. Δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα καθησυχαστικοί όταν βλέπουμε ένα ρήγμα της τάξης των 25 χιλιομέτρων να είναι διεγερμένο. Το πιθανότερο είναι να μην έχουμε εκδήλωση κάποιου μεγάλου σεισμού, αλλά δεν είναι ένα ενδεχόμενο που μπορεί να αποκλειστεί».

Επίσης, ξεκαθαρίζει πως το ρήγμα δεν έχει σχέση με το ηφαίστειο της Σαντορίνης. «Η δραστηριότητα στην περιοχή της Καλδέρας παρακολουθείται ούτωσι άλλως. Δεν παρατηρείται κάτι το ιδιαίτερο αυτές τις ημέρες».

Συνολάκης: Μπορεί να γίνει μικρή έκρηξη του ηφαιστείου – Δεν αποκλείεται κανένα σενάριο

Παράλληλα και ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών, Κώστας Συνολάκης αναφέρει στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα» πως «είναι πολύ νωρίς να ξέρουμε πότε θα σταματήσει αυτό το σμήνος των σεισμών που όπως είπαν και οι τοπικοί άρχοντες είναι πάρα πολύ σπάνιο για την Ελλάδα. Θα γίνει κάποια ενεργοποίηση του ηφαιστείου, που από το καλοκαίρι έχει δείξει ορισμένα δείγματα; Όσον αφορά το ηφαίστειο, η Σαντορίνη κάνει μικρές εκρήξεις κατά μέσο όρο πιστεύουμε κάθε 50 χρόνια. Στον 20ο αιώνα γίνανε το 22, το 28 και το 50 και ήταν μικρές εκρήξεις. Είμαστε στο χρονικό διάστημα (να γίνει). Πρέπει να παρακολουθούμε από πολύ κοντά το ηφαίστειο. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κανένα σενάριο. Αυτό που δεν φαίνεται πως θα γίνει είναι μια μινωϊκή έκρηξη. Αυτές γίνονται περίπου κάθε 17.000 χρόνια, έχουμε καιρό μπροστά μας».

Για το ποιο είναι το χειρότερο σενάριο ο κ. Συνολάκης απαντά: «Στη σύσκεψη που έγινε και στο γραφείο του πρωθυπουργού, συζητήθηκαν τα πιο ακραία σενάρια, τα οποία ελπίζουμε να μην γίνουν», είπε σημειώνοντας πως μέσα σε αυτά ήταν και το ενδεχόμενο για τσουνάμι. «Το τσουνάμι είναι πραγματικά κάτι που μπορεί να συμβεί είτε έχουμε έναν υποθαλάσσιο σεισμό στο ρήγμα αυτό, είτε έχουμε μια υποθαλάσσια έκρηξη. Αυτό είναι μέσα στα σενάρια να γίνει».

Για το εάν εξετάστηκε το σενάριο να γίνει ολική εκκένωση των νησιών, ο καθηγητής απάντησε: «Είναι πολύ πολύ ακραίο αλλά υπάρχει προετοιμασία. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο συζητείται, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Η πολιτεία είναι προετοιμασμένη ακόμα και για αυτό».

Παράλληλα, επισήμανε πως η σεισμική δραστηριότητα μπορεί να διαρκέσει πολύ καιρό ακόμα. «Το 2011, ο παροξυσμός της Σαντορίνης κράτησε έναν χρόνο. Γινόντουσαν συνεχείς σεισμοί», τονίζοντας πως «θα αισθανθώ καλύτερα μόλις σταματήσουν οι σεισμοί πάνω από 4 Ρίχτερ».

Τσελέντης: Το πιο πιθανό είναι να έχουμε σύντομα τον κυρίως σεισμό

Την ίδια ώρα, με ανάρτησή του ο Άκης Τσελέντης, καθηγητής Γεωφυσικής και διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, σε ανάρτησή του αναφέρει:

«Δυστυχώς η σεισμική δραστηριότητα ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ αλλά αντίθετα εντείνει τους ρυθμούς της. Μόνο μέσα σε αυτές τις λίγες μέρες του Φεβρουαρίου ξεπέρασαν τους 40 οι σεισμοί μεγαλύτεροι των 4R.

Ο σεισμογόνος χώρος επεκτείνεται προς τα ΒΑ και είναι φανερό ότι το μεγάλο ρήγμα της Αμοργού που μας έδωσε το καταστροφικό σεισμό του 1956 έχει ενεργοποιηθεί.

Η όλη δραστηριότητα έχει ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ακολουθίας και δυστυχώς όσο δε γίνεται ο κύριος σεισμός τόσο θα ΑΥΞΑΝΕΙ και το αναμενόμενο μέγεθος του.

Το χειρότερο σενάριο είναι να φτάσουμε τα μεγέθη του 1956 αλλά το πλέον πιθανό είναι να έχουμε σύντομα τον κυρίως σεισμό, (όχι όπως το Αρκαλοχώρι που είχαμε προσεισμική ακολουθίες 4 μηνών), οπότε θα μπούμε στη καθαρά μετασεισμική φάση ή οποία όμως θα διαρκέσει για αρκετούς μήνες μέχρι το καλοκαίρι, με δραματικές επιπτώσεις στο τουρισμό του νησιού το οποίο δεν είναι ότι καλύτερο από συνθήκες δόμησης.

Έχουν γίνει πολεοδομικά εγκλήματα στο νησί υπό την πίεση των ξενοδοχειακών συμφερόντων.

Δόθηκαν οικοδομικές άδειες και κτίστηκαν στά Φηρά, στην Οία και αλλαχού, κατασκευές μεγάλου βάρους (Ξενοδοχεία με πισίνες) στα πρανή, στην πλαγιά, στην πλήρη κατηφόρα προς την θάλασσα, κάτω του παραδοσιακού οικισμού, με ψευτοθεμελιώσεις!

Σχετικά τώρα με τα ηφαίστεια είναι και τα δύο (Σαντορίνης και Κολούμπο) ενεργά και σίγουρα υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση με τη σεισμικότητα.

Θα παρακαλούσα τους πολιτικούς (τοπικούς και μη) να μην προκαταβάλουν τους επιστήμονες και να κάνουν σεισμολογικές εκτιμήσεις. Αν θέλουν να προσφέρουν ας πατάξουν τις πολεοδομικές παρανομίες κλείνοντας τα αυτιά τους στα ξενοδοχειακά συμφέροντα και να αφήσουν τους επιστήμονες να κάνουν τη δουλειά τους.

Υπάρχει βέβαια και η μικρή πιθανότητα το φαινόμενο να εκτονωθεί με μεσαίου μεγέθους σεισμούς αλλά εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε το χειρότερο σενάριο. Πάντως να γίνει αντιληπτό ότι οι ζωές των κατοίκων είναι πολύ πάνω από τα όποια οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα.

Και το νησί μου η Κεφαλλονιά έχει σεισμικότητα ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ από τη Σαντορίνη και αντίστοιχα απότομα πρανή αλλά έχει τέλειες συνθήκες δόμησης. Ήμαστε σχεδόν άτρωτοι και σε πολύ μεγάλα σεισμικά μεγέθη. Για αυτό λέμε «come to Cephallonia to enjoy earthquakes!». Μακάρι κάποια στιγμή να μπορούσαμε να πούμε το ίδιο και για όλη την Ελλάδα».

Καραστάθης: Για την ώρα δεν μπορούμε να είμαστε καθησυχαστικοί

«Τα πράγματα εξελίσσονται με τρόπο που μας βάζει σε προβληματισμό. Δηλαδή δεν υπάρχουν για την ώρα οι συνθήκες αυτές ώστε να καθησυχάσουμε τον κόσμο» επισήμανε και ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου της Αθήνας, Βασίλης Καραστάθης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Το πρώτο και κύριο θέμα είναι ότι εμείς για να καθησυχάσουμε τον κόσμο θέλουμε να δούμε μια αποκλιμάκωση, μια αραίωση της ακολουθίας. Αυτή τη στιγμή παρατηρούμε, θα έλεγα το αντίθετο. Η συχνότητα των σεισμών αυξάνει. Παρατηρούμε μια αύξηση και των μεγεθών. Έχουμε τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες ημέρες από τη μια του Γενάρη, 49 σεισμούς με μεγέθη μεγαλύτερα του 4. Σήμερα τη νύχτα ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είχαμε επτά σεισμούς από τις 10 ώρα μέχρι το πρωί. Τώρα ξανά είχαμε άλλους δυο σεισμούς πάνω από 4. Πριν από λίγο πάλι φτάσαμε στο 4,8. Θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση που είναι ασυνήθιστη, ιδιαίτερα ασυνήθιστη, πρωτοφανής θα έλεγα για τα ελληνικά δεδομένα. Από κει και πέρα εξετάζουμε την ακολουθία. Για την ώρα δεν μπορούμε να καθησυχαστικοί. Θα επανεξετάζουμε συνεχώς την κατάσταση, όταν δούμε κάποια βελτίωση εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καραστάθης.

Τις τελευταίες ημέρες υπήρχε μία μετακίνηση των επικέντρων στην πλειοψηφία τους προς την Αμοργό βορειοανατολικά, κάτι που όπως είπε, εντάσσεται στο πλαίσιο της φυσικής εξέλιξης της ακολουθίας, καθώς το ρήγμα πολλές φορές σπάει σιγά- σιγά.

«Από εκεί και πέρα, η καινούργια περιοχή βέβαια έχει ένα καλό, είναι αρκετά μακρύτερα από τη Σαντορίνη. Ως εκ τούτου, ένας πιθανός σεισμός έχει μεγαλύτερη απόσταση από τα νησιά, από το νησί της Σαντορίνης θα έχει μικρότερες επιπτώσεις και όσον αφορά την Αμοργό πάλι είναι σε κάποια καλή απόσταση θεωρώ» προσέθεσε.

«Είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό να συμβαίνει, η μετατόπιση των επικέντρων, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Καραστάθης, αυτό που διαφοροποιεί είναι οι επιπτώσεις ως προς το νησί αν γίνει εκεί ο σεισμός. Δεν σημαίνει ότι όμως το υπόλοιπο τμήμα που είχε ενεργοποιηθεί πριν δεν είναι πια ενεργό. Θα μπορούσαμε να έχουμε και κάποιο σεισμό και σε αυτό το τμήμα, εξήγησε. Οι επιπτώσεις έχουν να κάνουν με το μέγεθος και το επίκεντρο. «Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι ένας σεισμός σαν αυτός που συζητείται, δεν θα είχε πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις στο νησί. Έχουν παρθεί τα μέτρα, τα κτίσματα είναι αρκετά καινούργια τα περισσότερα όπου υπάρχει κάποιο προβληματικό κτίσμα κτλ. έχει ληφθεί υπόψιν. Ο κρατικός μηχανισμός είναι σε εγρήγορση» συμπλήρωσε ο κ. Καραστάθης.

Γκανάς: Δεν θα έχουμε ισχυρότερο σεισμό

Ακολούθως, μιλώντας στο ΕΡΤNews o Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών τόνισε πως «η σεισμική δραστηριότητα έχει περιοριστεί στη νησίδα Άνυδρο», επισημαίνοντας ότι τα μέχρι τώρα στοιχεία συγκλίνουν στο ενδεχόμενο σμηνοσειράς κάτι που σημαίνει πως αποφεύγουμε το ενδεχόμενο για τσουνάμι και κατολισθήσεις.

Μιλώντας στην εκπομπή «Νewsroom» για ενεργή σεισμική δραστηριότητα στην Σαντορίνη, την Άνυδρο και την Αμοργό, ισχύος μεταξύ 4 και 4,9 Ρίχτερ ο κ. Γκανάς ανέφερε ότι «σήμερα το πρωί έγινε σεισμός 4,8 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ και ένας 4,9 Ρίχτερ στις 04:45 τα ξημερώματα». Όπως τόνισε ο επιστήμονας αυτό είναι ένα καλό νέο λέγοντας ότι «ενισχύεται το σενάριο της σμηνοσειράς, δηλαδή δεν θα έχουμε ισχυρότερο σεισμό».

Σύμφωνα με τον κ. Γκανά είναι άγνωστο πόσο καιρό θα διαρκέσει η σεισμική ακολουθία καθώς «αυτό είναι κάτι που συμβαίνει κάτι για πρώτη φορά στην Ελλάδα». Για να δείξει το μέγεθος του γεωλογικού φαινομένου επισήμανε ότι σε διάστημα 72 ωρών έχουμε πάνω από 41 σεισμούς πάνω από 4,5 Ρίχτερ.

Όπως είπε, οι επιστήμονες απεύχονται την εμφάνιση ενός μεγαλύτερου σεισμού. «Δεν μπορούμε να ξέρουμε ο σεισμός σε ποιο ρήγμα θα γίνει. Υπάρχει και ένα υποψήφιο ρήγμα αυτή τη στιγμή που είναι κοντά στην Άνυδρο και έχει μήκος 15 χλμ. και το οποίο αν σπάσει αυτό μπορεί να δώσει σεισμό 6 Ρίχτερ». Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν το θέλουμε το σενάριο αυτό, διότι αν γίνει σεισμός μπορεί να δημιουργηθεί τσουνάμι και κατολισθήσεις στην Καλδέρα της Σαντορίνης και επίσης να έχουμε ενεργοποίηση του ηφαιστείου του Κολoύμπο».

Λέκκας: Το καλό σενάριο είναι να γίνει ένας κύριος σεισμός 5-5,5 Ρίχτερ

Τέλος, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμιος Λέκκας, ανέφερε μετά τη νέα διυπουργική σύσκεψη πως: «Το καλό σενάριο που εύχονται όλοι είναι να γίνει ένας σεισμός, -ο οποίος θα θεωρηθεί και ο κύριος σεισμός- της τάξεως των 5 με 5,5 R που δεν θα δώσει σημαντικές ζημιές, ώστε να εκτονωθεί το φαινόμενο», τόνισε ο κ. Λέκκας.

Νωρίτερα, μιλώντας στο Mega ο κ. Λέκκας εμφανίστηκε πιο καθησυχαστικός λέγοντας: «Το σενάριο των 6 ρίχτερ και πάνω συγκεντρώνει μικρές πιθανότητες. Οι κάτοικοι στην Σαντορίνη πρέπει να νιώθουν ασφαλείς. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτός ο πανικός για φυγή που υπάρχει. Έχω διαπιστώσει ότι φεύγουν κυρίως αλλοδαποί που εργάζονται εδώ. Αυτοί οι σεισμοί γίνονται σε βάθος 15 χιλιομέτρων. Είναι σημαντικό για εμάς το βάθος που εκδηλώνεται ένας σεισμός. Έχει σημασία γιατί προσδιορίζουμε το σεισμικό ρήγμα και αυτό είναι σημαντικό γιατί εκεί έχουμε ένα σύμπλεγμα ρηγμάτων και ο ακριβής υπολογισμός του ρήγματος, μας κάνει να είναι πιο εύκολη η ερμηνεία», πρόσθεσε.

«Η Αμοργός δεν έχει τόση μεγάλη τρωτότητα όσο έχει η Σαντορίνη. Τα αποτελέσματα ενός σεισμού θα είναι πιο μικρά στην Αμοργό από την Σαντορίνη. Καμία σχέση με το ηφαίστειο δεν έχει όλο αυτό. Όχι ότι δεν υπάρχει ηφαιστειακή δραστηριότητα, υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Για να επαναληφθεί η έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης έχουμε υπολογίσει ότι χρειάζονται περίπου 17.000 χρόνια. Το ηφαίστειο εκρήγνυται τα τελευταία 200.000 χρόνια κάθε 20.000 χρόνια. Μικρότερες δραστηριοποιήσεις υπήρχαν αλλά είναι πολύ αργές», επισήμανε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.