Για παράβαση καθήκοντος κάθονται στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου δύο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας οι οποίοι κατηγορούνται για πλημμελή έλεγχο που διενήργησαν σχετικά με την καθυστέρηση της υλοποίησης της σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ.

Η δίκη άρχισε με ενστάσεις εκ μέρους του συνηγόρου υπεράσπισης των δύο ελεγκτών, ο οποίος είναι δικηγόρος του Νομικού Συμβουλίου τους Κράτους, κατά του παραδεκτού της παράστασης προς υποστήριξης της κατηγορίας των συγγενών θυμάτων στα Τέμπη.

«Ως πληττόμενο αγαθό είναι η υπηρεσία δεν δικάζονται άλλες πράξεις. Απαραδέκτως δηλώνουν παράσταση και πρέπει να αποβληθούν, άλλως θα προκύψει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας», τόνισε.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι των συγγενών θυμάτων που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ανέφεραν:

«Αν οι κατηγορούμενοι είχαν διεξάγει το υπηρεσιακό καθήκον τους κι εφόσον το συμπέρασμά τους κατέληγε στην απόδοση ποινικών ευθυνών, θα είχαν ληφθεί μέτρα διορθωτικά, που θα καθιστούσαν απίθανο το δυστύχημα και την απώλεια ζωών. Ο πλημμελής και παράνομος έλεγχος συνδέεται αιτιωδώς με τη σύγκρουση, αν είχαν ενεργήσει στο πλαίσιο των καθηκόντων τους θα είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα απέτρεπαν το δυστύχημα», είπαν.

Οι δικηγόροι των συγγενών των θυμάτων υπέβαλαν αίτημα στο δικαστήριο, το Νομικό Συμβούλιο τους Κράτους να μην εκπροσωπεί τους δύο κατηγορούμενους, αλλά να βρεθεί στη θέση της υποστήριξης της κατηγορίας.



