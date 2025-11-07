Αυτόματα αποκτούν πλέον Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) οι πολίτες που δεν τον είχαν εκδώσει μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2025.

Το σύστημα επιλέγει τυχαία τα 2 πρώτα ψηφία και το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα.

Ήδη από χθες 5 εκατ. πολίτες έχουν λάβει ΠΑ με αυτό τον τρόπο ενώ η απόδοση ΠΑ υλοποιείται σταδιακά.

Πώς θα ενημερωθείτε, αν δεν έχετε λάβει ήδη μήνυμα

Οι πολίτες, που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ - emep.gov.gr) και έχουν δηλώσει τη συγκατάθεσή τους για επικοινωνία, ενημερώνονται για την απόδοση ΠΑ μέσω της Θυρίδας Πολίτη στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet, καθώς και μέσω email.

Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να βρουν τον ΠΑ τόσο ψηφιακά στην εφαρμογή pa.gov.gr, στο Gov.gr Wallet, όσο και μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών.

O Προσωπικός Αριθμός λειτουργεί ως ενιαίος αριθμός ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές των πολιτών για το Δημόσιο, καταργώντας την ανάγκη χρήσης πολλαπλών αριθμών.

Η χρήση του είναι προαιρετική και δεν αποτελεί μέσο πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες ή σε προσωπικά δεδομένα.

Ο ΠΑ χορηγείται μόνο μία φορά σε κάθε φυσικό πρόσωπο και δεν μπορεί να μεταβληθεί.

Επισημαίνεται ότι 2.651.632 πολίτες είχαν εκδώσει ΠΑ από τις 3 Ιουνίου μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, διάστημα κατά το οποίο μπορούσαν να εκδώσουν ΠΑ στο pa.gov.gr με δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του προθέματος του ΑΦΜ.

