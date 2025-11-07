Ο κύριος Γιάννης Φραγκιαδάκης, ένας παππούς της μίας οικογένειας που εμπλέκεται στο μακελειό στα Βορίζια και είναι παντρεμένος με γυναίκα της άλλης οικογένειας, των Καργάκηδων, μίλησε στον ΣΚΑΪ για τον τρόπο που μπορεί να λήξει η βεντέτα.

Μάλιστα, ένας δρόμος στο χωριό χωρίζει τις δύο οικογένειες, αριστερά οι Φραγκιαδάκηδες, δεξιά οι Καργάκηδες.

Περιγράφοντας γλαφυρά την κατάσταση – σαν σενάρια τηλεοπτικής σειράς – ο κος Γιάννης λέει πως «φοβάται» για τα χειρότερα, ζητά μόνιμη παρουσία της αστυνομίας στο χωριό και δηλώνει και ότι η μόνη λύση για να τελειώσει η βεντέτα ανάμεσα στις δύο οικογένειες «είναι η παντρειά».

«Εύχομαι αυτό το επεισόδιο να είναι το τελευταίο… Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά. Οι Καργάκηδες έχουν βαφτίσει δύο παιδιά των Φραγκιαδάκηδων και να πού κατέληξαν πάλι τα πράγματα. Μόνο με γάμο, με άλλο τρόπο δεν θα γίνει σασμός. Έχουν κάνει και άλλους σασμούς και βαφτίσανε… τα αποτελέσματα ποια είναι;» είπε χαρακτηριστικά.

«Η αστυνομία ξέρει για τα όπλα»

Ο κος Γιάννης Φραγκιαδάκης είπε ακόμα ότι οι Αρχές έχουν γνώση για τη διακίνηση όπλων.

«Λες να μην το ξέρουν οι αρχές ότι τα όπλα τα φέρνουνε απέξω; Που τα σάζουνε (φτιάχνουνε); Στην Κρήτη; Δεν έχει εργοστάσιο η Κρήτη να φτιάχνει όπλα. Το ξέρουν όλοι, εις γνώση τους μπαίνουν τα όπλα στην Κρήτη, τα κονομάνε και αυτοί» είπε χαρακτηριστικά



