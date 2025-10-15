«Μεταξουργείο, προσοχή»: Τα μηνύματα στις διαδικτυακές ομάδες που ενημέρωναν για τα μπλόκα

Του Μάκη Συνοδινού

Είχαν «στήσει» γκρουπ και αντάλλαζαν πληροφορίες για ελέγχους της τροχαίας και της ομάδας ΔΙΑΣ. Ο λόγος για έναν 29χρονο και έναν 55χρονο οι οποίοι ήταν οι διαχειριστές συγκεκριμένων ομάδων και συνελήφθησαν.

Οι δύο διαχειριστές των διαδικτυακών ομάδων κατηγορούνται για «διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία από τις οποίες μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο».

Η υπόθεση σύμφωνα με αστυνομικές πηγές απασχολεί την ΕΛΑΣ από τον Ιούλιο, όταν διατάχθηκε από την εισαγγελία να γίνει έρευνα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ η ομάδα είχε ως σκοπό την άμεση, μαζική και αμφίδρομη ενημέρωση των μελών της, καθ’ όλο το 24ωρο, σχετικά με τα ακριβή σημεία και τον χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων, ανά την επικράτεια.

Ωστόσο, συναγερμός σήμανε καθώς από την έρευνα προέκυψε πως οι δημοσιεύσεις των μελών της κοινότητας δεν περιορίζονταν στη δημοσιοποίηση των σημείων διενέργειας ελέγχων των υπηρεσιών της τροχαίας (π.χ αλκοτέστ, έλεγχος ταχύτητας με χρήση ραντάρ, έλεγχος χρήσης προστατευτικού κράνους κ.λ.π), αλλά περιλάμβαναν ανακοινώσεις που αφορούσαν το σύνολο των υπηρεσιών εμφανούς αστυνόμευσης (π.χ. Ο.Π.Κ.Ε., Ομάδες ΔΙ.ΑΣ., Ομάδα Ζ’, οχήματα της Δ/νσης Άμεσης Δράσης, Μικτά Συνεργεία Ελέγχων κ.α), καθιστώντας τη συγκεκριμένη κοινότητα σημαντική πηγή πληροφόρησης, τόσο για επίδοξους παραβάτες του Κ.Ο.Κ., όσο και για παραβάτες του κοινού ποινικού δικαίου.

Δείτε συνομιλίες:

Η ανακοίνωση του αρχηγείου της ΕΛΑΣ:

«Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, σε περιοχές της Αθήνας, -2- ημεδαποί, 29 και 55 ετών, οι οποίοι λειτουργούσαν παράνομες κοινότητες σε διαδικτυακή πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων και κλήσεων, μέσω των οποίων τα μέλη τους ενημερώνονταν για τη διενέργεια αστυνομικών ελέγχων.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και για επικίνδυνες παραβάσεις στην οδική συγκοινωνία, ενώ, παράλληλα, ανεστάλη η λειτουργία συνολικά -3- κοινοτήτων.

Προηγήθηκε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, ύστερα από παραγγελία αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, σχετικά με τη λειτουργία παράνομης διαδικτυακής κοινότητας, η οποία είχε ως σκοπό τη μαζική ενημέρωση των μελών της, καθ’ όλο το 24ωρο, για τα ακριβή σημεία και το χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων.

Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και κατόπιν διερεύνησης σχετικών καταγγελιών από πολίτες καθώς και διαπιστώσεων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, προέκυψε η ύπαρξη -3- κοινοτήτων, στις οποίες συμμετείχαν περισσότερα από -201.000- μέλη, τα οποία, μέσω δημοσιεύσεων, ενημέρωναν τόσο για τη διενέργεια ελέγχων υπηρεσιών της τροχαίας, όσο και για την παρουσία λοιπών υπηρεσιών εμφανούς αστυνόμευσης (Ομάδες Ο.Π.Κ.Ε., ΔΙ.ΑΣ. κλπ).

Όπως διαπιστώθηκε, ο 29χρονος είχε ρόλο υπερδιαχειριστή (Super Admin) και ο 55χρονος ρόλο διαχειριστή (Admin) σε κοινότητα που απαριθμούσε πάνω από -173.000- μέλη, ενώ ο πρώτος διαχειριζόταν ως υπερδιαχειριστής ακόμα -2- κοινότητες, με περίπου -28.000- μέλη, ενημερώνοντας για περιοχές της Κρήτης και της Θεσσαλονίκης.

Οι ανωτέρω κοινότητες αποτελούσαν σημαντική πηγή πληροφόρησης κυρίως για επίδοξους παραβάτες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλά και για λοιπούς παραβάτες, δημιουργώντας σοβαρή παρεμπόδιση και υπονόμευση στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας στον κρίσιμο τομέα της οδικής ασφάλειας και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και γενικότερα στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Στο πλαίσιο ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4- κινητά, στα οποία λειτουργούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις ενεργοποίησης των λογαριασμών διαχείρισης και τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».



