Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό κρίθηκε σήμερα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας ο «δολοφόνος με το τσεκούρι» που το καλοκαίρι του 2020 εισέβαλε στη ΔΟΥ Κοζάνης. Ο 50χρονος δράστης καταδικάστηκε, όπως πρωτοδίκως, σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και επιπλέον 26 χρόνια για τα αδικήματα της απόπειρας δολοφονίας των δύο εργαζομένων που τραυμάτισε, καθώς και για τα αδικήματα οπλοχρησίας και οπλοκατοχής.

Ο 50χρονος, τον Ιούλιο του 2020 τραυμάτισε τέσσερις ανθρώπους, ένας εκ των οποίων στη συνέχεια έχασε τη ζωή του, μετά από πολύμηνη νοσηλεία σε ΜΕΘ νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.

Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος φάνηκε αμετανόητος και δικαιολόγησε την πράξη του ως απάντηση στα γεγονότα αστυνομικής βίας εις βάρος πολιτών σε διαδηλώσεις αλλά και τη βία που όπως επικαλέστηκε, υπέστην από αστυνομικούς, όταν συνελήφθη με την καταστροφή που προκάλεσε σε μηχάνημα ανάληψης χρημάτων.

Επίσης, καθ'όλην τη διάρκεια της απολογίας του, δεν υπήρξε ούτε μια συγγνώμη προς τα θύματά του.

Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι ο κατηγορούμενος έδρασε εν βρασμώ ψυχής.

Οι νομικοί παραστάτες των θυμάτων εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την απόφασή του δικαστηρίου, λέγοντας ότι «αποδόθηκε δικαιοσύνη».

