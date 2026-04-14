Στην Ελλάδα οι μισές εθελούσιες επιστροφές που γίνονται από την ΕΕ προς τη Συρία

Μετανάστες

Το Τμήμα Ανακλήσεων της Διεύθυνσης Επιστροφών της Υπηρεσίας Ασύλου του υπουργείου Μετανάστευσης,  προχώρησε κατά το διάστημα 1 Μαρτίου 2026 έως και 9 Απριλίου 2026, στην ανάκληση 1.203 προσφυγικών καθεστώτων πολιτών Συρίας, κατόπιν ενδελεχούς επανεξέτασης και σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο της Δράσης «Εφαρμογή των Υποβοηθούμενων Εθελούσιων Επιστροφών και μέτρων επανένταξης», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από τον ΔΟΜ Ελλάδας, η Ελλάδα καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό επιστροφών μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, από τον Οκτώβριο του 2025 έως σήμερα, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση σε εθελούσιες επιστροφές προς τη Συρία με 89 επιστροφές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 50% του συνόλου των επιστροφών που έγιναν από την ΕΕ. Συγκεκριμένα σε όλη την ΕΕ έγιναν συνολικά 178 επιστροφές.

TAGS: υπουργείο Μετανάστευσης Συρία Ελλάδα άσυλο
