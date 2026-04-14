Ρέθυμνο: Συλλήψεις τριών ατόμων για ενδοοικογενειακή βία

Σε τρεις συλλήψεις ανδρών, ηλικίας 45, 50 και 17 ετών, προχώρησαν χθες (13.04.2026) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και κατά περίπτωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Πιο συγκερκιμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, η οποία βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης μάλιστα, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην κοινή οικία του 50χρονου και του 17χρονου, κατά την διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι(απομίμηση), γεμιστήρας, φυσίγγια και κάλυκας.

Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

