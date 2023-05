Στη Βιέννη ο Ν. Δένδιας - Συνάντηση με τον Αυστριακό ομόλογό του

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Αυστρίας, Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ, είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Βιέννη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας-Αυστρίας, μεταξύ άλλων στην οικονομία και τον πολιτισμό, η συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνείς οργανισμούς, το προσφυγικό-μεταναστευτικό, οι διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ανατολική Μεσόγειος και τα Δυτικά Βαλκάνια, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.



I met with #Austria FM @a_schallenberg.

Talks on:

🔹 further deepening 🇬🇷🇦🇹relations, including economy, culture

🔹 cooperation within🇪🇺& Int’l Organizations

🔹 migration-refugee issue

🔹 int’l & regional developments, 🇷🇺invasion of🇺🇦, #EasternMediterranean, #WesternBalkans. pic.twitter.com/A7p4EtNQVk