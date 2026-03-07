Μέσα σε τάπερ, που βρήκε σε άλσος στην Ακρόπολη, υποστηρίζει ότι βρήκε τις χειροβομβίδες ο Σουδανός που συνελήφθη έξω από τη ΓΑΔΑ.

Μάλιστα, ο «φάκελός» του φαίνεται να περιλαμβάνει πάνω από 10 συλλήψεις και δύο αποφυλακίσεις σχετικά με παράνομη διαμονή στη χώρα και για τον νόμο περί ναρκωτικών.

Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για περίεργη συμπεριφορά και δυσκολία στην επικοινωνία μαζί του και αναφέρουν πως είχε πάνω του έγγραφο σχετικά με την τελευταία αποφυλάκισή του που έγινε πριν από 15 ημέρες και έτσι έγιναν γνωστά τα στοιχεία του.

Το περιστατικό έγινε περίπου στις 18:00 της Παρασκευής, όταν ο 48χρονος προσέγγισε την αστυνομική σκοπιά μπροστά στην είσοδο του κτιρίου της Γ.Α.Δ.Α., κρατώντας σακούλα και φορώντας σακίδιο πλάτης. Ο ίδιος ανέφερε στον αστυνομικό σκοπό ότι έχει στην κατοχή του εκρηκτικά και ότι ήθελε ένα τηλέφωνο για να μιλήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός είχε πιάσει συζήτηση με τον άντρα και τον απασχόλησε δίνοντας την ευκαιρία σε άλλους συναδέλφους του που πλησίασαν από πίσω, να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και κάποια λεπτά μετά ο 48χρονος αφοπλίστηκε και όπως διαπιστώθηκε πως έφερε δύο χειροβομβίδες. Στο σημείο έφτασε και το αρμόδιο κλιμάκιο Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών(Τ.Ε.Ε.Μ.) από το οποίο περισυλλέχθηκαν 2 χειροβομβίδες αμυντικού τύπου, ενώ στο σακίδιο που έφερε ο 48χρονος διενεργήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη χωρίς τον εντοπισμό άλλων ευρημάτων.

Μετά τη δέσμευση του, ο 48χρονος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. όπου εξετάστηκε και οδηγείται στον εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για το περιστατικό

Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοινώνεται ότι περί ώρα 18:00’, 48χρονος αλλοδαπός προσέγγισε, κινούμενος από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την αστυνομική σκοπιά μπροστά στην είσοδο του κτιρίου της Γ.Α.Δ.Α., κρατώντας σακούλα και φορώντας σακίδιο πλάτης και ανέφερε στον αστυνομικό σκοπό ότι έχει στην κατοχή του εκρηκτικά.

Από τις αστυνομικές δυνάμεις της Γ.Α.Δ.Α. και μετά την κινητοποίηση του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ./Γ.Α.Δ.Α.), περί ώρα 18:25’, ο 48χρονος αφοπλίστηκε και ακινητοποιήθηκε ενώ άμεσα μετέβη στο σημείο το αρμόδιο κλιμάκιο Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών(Τ.Ε.Ε.Μ.).

Από το κλιμάκιο Τ.Ε.Ε.Μ. περισυλλέχθηκαν -2- χειροβομβίδες αμυντικού τύπου ενώ στο σακίδιο που έφερε ο 48χρονος διενεργήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη χωρίς τον εντοπισμό έτερων ευρημάτων.

Μετά την δέσμευση του, ο 48χρονος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. όπου εξετάζεται.

