Στη δομή φιλοξενίας της Ελευσίνας οι 18 επαναπατρισθέντες από τη Συρία

Στη δομή φιλοξενίας της Ελευσίνας διαμένουν από σήμερα επαναπατρισθέντες Έλληνες από τη Συρία. Από τα συνολικά 24 άτομα που έφθασαν σήμερα αεροπορικώς, τα 18 θα φιλοξενηθούν στη δομή για περίπου δύο μήνες. Όλες οι απαραίτητες συνθήκες για τη διαμονή και τη σίτισή τους έχουν ήδη διασφαλιστεί, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ασφάλειας και φιλοξενίας.

Ο γενικός γραμματέας Αιτούντων Άσυλο, Δημήτρης Γλυμής, επισκέφθηκε τη δομή και καλωσόρισε θερμά τους επαναπατρισθέντες, διαβεβαιώνοντας για τη δέσμευση του υπουργείου να σταθεί δίπλα τους σε κάθε ανάγκη κατά την παραμονή τους. Παράλληλα, συνομίλησε με το προσωπικό της δομής, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τη συμβολή τους στην επιτυχή υλοποίηση της υποδοχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.