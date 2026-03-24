Στη διάσωση περίπου 74 μεταναστών ανοιχτά της Κρήτης προχώρησε το Λιμενικό

Στη διάσωση περίπου 74 μεταναστών -σε δύο ξεχωριστά περιστατικά- επιβαινόντων σε λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων προχώρησε το Λιμενικό Σώμα.

Στο πρώτο περιστατικό, το Λιμενικό προχώρησε στη διάσωση περίπου 42 αλλοδαπών επιβαινόντων σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 36 ν.μ. νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Στο δεύτερο περιστατικό, το Λιμενικό προχώρησε στη διάσωση περίπου 32 αλλοδαπών επιβαινόντων σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 36 ν.μ. νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Και οι δύο επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Πηγή: skai.gr

