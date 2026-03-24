Της Έλενας Γαλάρη

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης οι 22 συλληφθέντες για τις απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή ύψους περίπου 11 εκατ. ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της συγκρότησης/ένταξης/διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, της πλαστογραφίας από κοινού, της υπαίτιας δήλωσης και καταχώρησης παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ, της φοροδιαφυγής με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτές συναλλαγές άνω των 75.000 και των 200.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, της φοροδιαφυγής από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με ποσό φόρου άνω των 50.000 - 100.000 ευρώ και της διακεκριμένης περίπτωσης για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

Οι 22 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και προμήθειας ναρκωτικών για ιδία χρήση.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η αστυνομική επιχείρηση που ξεκίνησε τη Δευτέρα έφερε στο φως ένα δίκτυο εικονικών εταιρειών που δρούσε από το 2018, εκδίδοντας πλαστά τιμολόγια και εμφανίζοντας εικονική απασχόληση προσωπικού. Με αυτόν τον τρόπο, το κύκλωμα απέφευγε την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ενώ παράλληλα εισέπραττε παράνομα επιστροφές ΦΠΑ, προκαλώντας συνολική ζημία που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ για τον ΕΦΚΑ και τα 11 εκατομμύρια ευρώ για το Δημόσιο.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η εμπλοκή προσώπων με έντονη προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται πρώην παίκτες ριάλιτι επιβίωσης και μαγειρικής, ο πρώην σύντροφος influencer, καθώς και ένας γνωστός TikToker που δραστηριοποιείται στον χώρο του μασάζ.

Στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά πάνω από 40 άτομα.



Πηγή: skai.gr

