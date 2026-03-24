Το 5ο κατά σειρά επεισόδιο της μεγάλης έρευνας του Αλέξη Παπαχελά, με τίτλο «Το μοιραίο λάθος» μεταδόθηκε χθες, Δευτέρα 23 Μαρτίου, στον ΣΚΑΪ. Οι αποκαλύψεις του επεισοδίου, οι μαρτυρίες και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών της εποχής, καθώς και το αποκλειστικό βιντεοληπτικό υλικό που μεταδόθηκε για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού με 1.267.372 τηλεθεατές να το παρακολουθούν για τουλάχιστον 1 λεπτό. Το ποσοστό τηλεθέασης στο σύνολο του κοινού ήταν 10,5%, αντίστοιχα στο κοινό 18-54 ήταν 10,4%, σημειώνοντας σημαντική άνοδο σε όλα τα κοινά, σε σχέση με το προηγούμενο επεισόδιο.

Στο 5ο επεισόδιο, με τίτλο «Το μοιραίο λάθος», οι τηλεθεατές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν λεπτό προς λεπτό το θρίλερ της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης, μετά την έκρηξη της βόμβας στα χέρια του Σάββα Ξηρού στον Πειραιά, το βράδυ της 29ης Ιουνίου του 2002.

«Είχαμε έναν δράστη της 17Ν»

Για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, είδαμε τα βίντεο που τράβηξε η αστυνομία μέσα από τις δύο γιάφκες της 17Ν και πως ξεκίνησε ένας μαραθώνιος στα εγκληματολογικά εργαστήρια, που οδήγησε στη δημοσιοποίηση της πρώτης φωτογραφίας που έβαλε ένα πρόσωπο στο φάντασμα της εγχώριας τρομοκρατίας.

Τι είδε η αστυνομία στη γιάφκα της οδού Πάτμου

Στην κάμερα του ντοκιμαντέρ μίλησαν αξιωματικοί της αστυνομίας και αποκάλυψαν τον τρόπο που ξεκλείδωσαν τα ευρήματα, που ανακάλυψαν το βράδυ της έκρηξης και πως τους οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια στη σύλληψη των μελών της 17Ν. Μίλησαν, επίσης, οι αξιωματικοί που όργωσαν την Ελλάδα σε ένα απίστευτο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του Δημήτρη Κουφοντίνα. Ο βασικός δολοφόνος της 17Ν δίνει τη δική του εκδοχή των γεγονότων για την έκρηξη στον Πειραιά και πως αποφάσισε την παράδοσή του στις αρχές.

«Είπα εγώ και τέλος»

«Ήταν δειλός»

«Ξέρεις ποιοι είναι, απλώς σκότωσέ τους»

Το έκτο και τελευταίο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής του ΣΚΑΪ, «Φάκελος 17Ν», θα μεταδοθεί τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 21.00, ενώ όλα τα επεισόδια είναι διαθέσιμα on demand στον ΣΚΑΪ HYBRID και στο skai.gr/tv.

Σενάριο: Αλέξης Παπαχελάς

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπερτάκης

Αρχισυντάκτης: Σάκης Ιωαννίδης

Δημοσιογραφική ομάδα: Δώρα Αντωνίου, Κώστας Κουκουμάκας

Εκτέλεση Παραγωγής: Monstera

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.