Της Έλενας Γαλάρη

Συνταγματικό και νόμιμο κρίθηκε από το Συμβούλιο της επικράτειας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ) για την αντιστάθμιση της χρήσης κινήτρων του ΝΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του Ε’ Τμήματος γνωμοδότησαν θετικά ως προς το νέο ΠΔ, κρίνοντας ότι το σχέδιο είναι μέσα στο πνεύμα των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ που έχουν ήδη εκδοθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη γνωμοδότηση του ΣτΕ αναφέρεται ότι πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας, απαιτείται προέλεγχος, ενώ καθορίζεται και το ύψος του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου, η διαδικασία και οι υπόχρεοι καταβολής του.

Το ποσό που θα καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα διατίθεται αποκλειστικά στον δικαιούχο δήμο για την υλοποίηση των δράσεων περιβαλλοντικού ισοδυνάμου.

Πηγή: skai.gr

