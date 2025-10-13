Σε προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, προχωρούν τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΜΕΝ και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που, όπως καταγγέλλουν, «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία».

Τα αυριανά τροποποιημένα δρομολόγια:

​​Στην παναττική απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ), στο πλαίσιο της κινητοποίησης του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Από την απεργία θα επηρεαστούν οι αναχωρήσεις και αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοιων.

Ο ΟΑΣΘ ενημερώνει επίσης το επιβατικό κοινό ότι οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας τους έως τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.