Απεργούν την Τρίτη η ΠΕΜΕΝ και η ΠΕΝΕΝ - Τα τροποποιημένα δρομολόγια πλοίων

Απεργιακές κινητοποιήσεις θα έχουμε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου στη χώρα, καθώς ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ καθώς δεκάδες σωματεία και Ομοσπονδίες κάνουν 24ωρη απεργία 

Πλοία

Σε προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, προχωρούν τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΜΕΝ και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που, όπως καταγγέλλουν, «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία».

Τα αυριανά τροποποιημένα δρομολόγια:

Δρομολόγια

Δρομολόγια

​​Στην παναττική απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ), στο πλαίσιο της κινητοποίησης του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Από την απεργία θα επηρεαστούν οι αναχωρήσεις και αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοιων.

Ο ΟΑΣΘ ενημερώνει επίσης το επιβατικό κοινό ότι οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας τους έως τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας. 

