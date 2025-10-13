Προφυλακίστηκε ο 43χρονος που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 43χρονος κατηγορούμενος που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του, η οποία δέχτηκε περισσότερα από 100 χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα.

Ο 43χρονος βαρύνεται με την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

O άνδρας κάρφωσε τη γυναίκα με το πιρούνι πάνω από 100 φορές με αποτέλεσμα η 43χρονη να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με κίνδυνο να χάσει την όρασή της από το ένα μάτι.

Το χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος μπήκε στο διαμέρισμα όπου διέμεναν στο Νέο Ψυχικό, έριξε κάτω την 39χρονη αδιαφορώντας για το γεγονός ότι κυοφορούσε στον τρίτο μήνα, ανέβηκε από πάνω της και άρχισε να την καρφώνει με το πιρούνι παντού, σε πρόσωπο και σώμα.

Ο γνώριμος στις Αρχές, 43χρονος δράστης, ήταν σεσημασμένος με βαρύ ποινικό μητρώο, έχοντας 12 συλλήψεις και ιστορικό κακοποιητικής συμπεριφοράς που ξεκινάει από το 2012.

