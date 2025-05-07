ΣτΕ: Νόμιμη η μεταφορά του καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε νόμιμη τη μεταφορά του καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι.

Ειδικότερα, το Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Χρήστο Ντουχάνη, απέρριψε 4 αιτήσεις οι οποίες ζητούσαν την ακύρωση του Προεδρικού Διατάγματος 36/2023 που ενέκρινε το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο με το οποίο καθορίζονται χρήσεις γης, όροι δόμησης κ.λπ., στην περιοχή Δηλαβέρη Αμαρουσίου, που πρόκειται να μεταφερθεί το καζίνο της Πάρνηθας.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν, μεταξύ των άλλων, ότι μπορεί να κατασκευαστεί καζίνο μέσα σε αστική περιοχή και ότι η μεταστέγαση του καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι έγινε για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Ακόμη, το ΣτΕ έκανε δεκτές τις παρεμβάσεις των εταιρειών που έχουν αναλάβει το έργο αλλά και της εταιρείας που διαχειρίζεται το καζίνο της Πάρνηθας.

Σημειώνεται πως στο ΣτΕ είχαν προσφύγει δήμοι, σωματεία, κάτοικοι του Αμαρουσίου και των γειτονικών δήμων που ζητούσαν την ακύρωση του προεδρικού διατάγματος, το οποίο εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2023, και το οποίο επιτρέπει τη μετεγκατάσταση του Μον Παρνές σε μια έκταση 50 στρεμμάτων στο κτήμα Δηλαβέρι που βρίσκεται στη συμβολή των λεωφόρων Σπύρου Λούη και Κηφισίας.

Διαδήλωση έξω από το ΣτΕ για το καζίνο

Οι προσφεύγοντες αναφέρονταν σε πολεοδομικές ρυθμίσεις, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά του καζίνο είναι αντίθετη σε πλειάδα συνταγματικών διατάξεων, όπως της προστασίας του περιβάλλοντος, της προστασίας της αξίας του ανθρώπου. Ακόμη, επισήμαναν πως η λειτουργία του είναι υψηλής όχλησης, κάτι που είναι ασυμβίβαστο με τις χρήσεις κατοικίας της περιοχής.

Από τον Απρίλιο του 2024 το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία του ξενοδοχείου και του καζίνου.

Το υπό σχεδιασμό ξενοδοχείο – καζίνο χωροθετείται στην περιοχή Δηλαβέρη του δήμου Αμαρουσίου Αττικής, σε έκταση 25.086 τ.μ. Σύμφωνα με την περιβαλλοντική μελέτη αναπτύσσεται σε τρεις ορόφους, ένα ισόγειο και τρία υπόγεια βοηθητικών χώρων, θέσεων στάθμευσης και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και περιλαμβάνει: Ξενοδοχείο 5 αστέρων 320 κλινών, εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδομής (spa), καζίνο και αμφιθέατρο δυναμικότητας 1.400 θέσεων.

Στους υπόγειους χώρους θα κατασκευαστεί πάρκινγκ δυναμικότητας 836 θέσεων ενώ η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου περιλαμβάνει τη φύτευση χώρων πρασίνου, συνολικής επιφάνειας 17.232 τ.μ. Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου περιλαμβάνει και τη φύτευση χώρων πρασίνου, συνολικής επιφάνειας 17 στρεμμάτων.

Επίσης, προβλέπεται αναδιοργάνωση των υφιστάμενων κυκλοφοριακών συνθηκών στην άμεση και ευρύτερη περιοχή του έργου. Οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της περιοχής του έργου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, νέα ανεξάρτητη ανισόπεδη σύνδεση της δυτικής παράπλευρης οδού με τη Λεωφόρο Κηφισίας, νοτίως της λεωφόρου Σπύρου Λούη, αποκλεισμό της κίνησης εξόδου προς τον δυτικό παράπλευρο, στο ύψος της πεζογέφυρας ΟΑΚΑ, παρεμβάσεις στην υφιστάμενη πεζογέφυρα των Ολυμπιακών Αγώνων, πάνω από τη λεωφόρο Κηφισίας, που συνδέει τον δήμο Χαλανδρίου με τις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ κλπ.

Έτσι, μετά το πράσινο φως και από το ΣτΕ οι διαδικασίες αναμένεται να προχωρήσουν πιο γρήγορα για το project αξίας 250 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στην εταιρία North Star Entertainment, όπως μετονομάστηκε η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας, συμμετέχουν με 49% το Δημόσιο (το οποίο δεν θα έχει καμία συμμετοχή στη χρηματοδότηση του έργου) και με 51% η Athens Resort Casino. Το 70% της Athens Resort Casino ανήκει στη Regency Entertainment (με μετόχους τους εταιρίες συμφερόντων Λασκαρίδη και Κόκκαλη και επενδυτικά κεφάλαια) και το 30% στην εταιρεία Karenia (η οποία ανήκει στον επιχειρηματία Λασκαρίδη και την Intralot).

