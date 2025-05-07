Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για την προμήθεια 581 οχημάτων που θα παραδοθούν στο Πυροσβεστικό σώμα, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Λιμενικό και την ΕΛΑΣ.
Η προμήθεια των οχημάτων γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» και τις συμβάσεις υπέγραψε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης ολοκληρώνοντας την ανάληψη νομικής υποχρέωσης προμήθειας 581 οχημάτων, αυξάνοντας τη συνολική συμβασιοποίηση του προγράμματος κατά 38.067.368,16 ευρώ.
Αναλυτικότερα στις συμβάσεις προβλέπεται:
- Στο Πυροσβεστικό Σώμα θα προστεθούν, σε 30 μήνες, 59 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα χωρητικότητας από 350 έως 6000 λίτρα και συνολικής αξίας 19.673.523,80 ευρώ.
- Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα παραδοθούν, σε 12 μήνες, 8 λεωφορεία έως 19 θέσεων και 37 ασθενοφόρα – κινητές μονάδες προ-νοσοκομειακής φροντίδας συνολικής αξίας 6.781.676,80 ευρώ.
- Το Λιμενικό Σώμα θα ενισχυθεί με 14 VAN μεταφοράς υλικών, 12 VAN μεταφοράς προσωπικού έως 20 θέσεων, 2 λεωφορεία έως 33 θέσεων, 431 μοτοσυκλέτες, 2 οχήματα οδικής βοήθειας και 1 γερανοφόρο. Συνολικά, 462 οχήματα, με χρόνο παράδοσης από 12 έως 20 μήνες ανάλογα με τον τύπο, συνολικής αξίας 9.384.817,56 ευρώ.
Τέλος, για τις επιχειρησιακές ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας προβλέπεται η παράδοση σε 12 μήνες, 15 μικρών λεωφορείων μήκους από 6 έως 7,5 μέτρων, συνολικής αξίας 2.227.350,00 ευρώ.
