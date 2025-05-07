Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για την προμήθεια 581 οχημάτων που θα παραδοθούν στο Πυροσβεστικό σώμα, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Λιμενικό και την ΕΛΑΣ.

Η προμήθεια των οχημάτων γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» και τις συμβάσεις υπέγραψε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης ολοκληρώνοντας την ανάληψη νομικής υποχρέωσης προμήθειας 581 οχημάτων, αυξάνοντας τη συνολική συμβασιοποίηση του προγράμματος κατά 38.067.368,16 ευρώ.

Αναλυτικότερα στις συμβάσεις προβλέπεται:

Στο Πυροσβεστικό Σώμα θα προστεθούν, σε 30 μήνες, 59 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα χωρητικότητας από 350 έως 6000 λίτρα και συνολικής αξίας 19.673.523,80 ευρώ.

Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα παραδοθούν, σε 12 μήνες, 8 λεωφορεία έως 19 θέσεων και 37 ασθενοφόρα – κινητές μονάδες προ-νοσοκομειακής φροντίδας συνολικής αξίας 6.781.676,80 ευρώ.

Το Λιμενικό Σώμα θα ενισχυθεί με 14 VAN μεταφοράς υλικών, 12 VAN μεταφοράς προσωπικού έως 20 θέσεων, 2 λεωφορεία έως 33 θέσεων, 431 μοτοσυκλέτες, 2 οχήματα οδικής βοήθειας και 1 γερανοφόρο. Συνολικά, 462 οχήματα, με χρόνο παράδοσης από 12 έως 20 μήνες ανάλογα με τον τύπο, συνολικής αξίας 9.384.817,56 ευρώ.

Τέλος, για τις επιχειρησιακές ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας προβλέπεται η παράδοση σε 12 μήνες, 15 μικρών λεωφορείων μήκους από 6 έως 7,5 μέτρων, συνολικής αξίας 2.227.350,00 ευρώ.

