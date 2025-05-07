Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Τα θέματα που βάζουν στις εισαγωγικές για τα πειραματικά είναι πάνω από τις δυνατότητες των παιδιών δημοτικού

Γονιός κατήγγειλε ότι τα θέματα που έπεσαν στα μαθηματικά  ήταν μεγαλύτερου επιπέδου και συγκεκριμένα για παιδιά β΄γυμνασίου

Πειραματικα σχολεια

Μια καταγγελία σχετικά με τα θέματα που έπεσαν στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα πειραματικά σχολεία έφτασε στο ΣΚΑΪ, τα οποία όπως καταγγέλλουν γονείς είναι πολύ πιο πάνω από τις δυνατότητες των παιδιών του δημοτικού.

Δείτε την καταγγελία στο 14:18

Συγκεκριμένα, το πρόβλημα εντοπίστηκε στα Μαθηματικά με μία γονέα να καταγγέλλει ότι τα θέματα που έπεσαν ήταν μεγαλύτερου επιπέδου και συγκεκριμένα, για παιδιά β΄γυμνασίου.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι» απάντησε ότι είναι μια αξιολόγηση που θα μπορούσε να κάνει μεμονωμένα ένας υποψήφιος και ότι πρόκειται για μια ανεξάρτητη διαδικασία από επιτροπή η οποία ορίζει και το επίπεδο. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πειραματικά σχολεία εξετάσεις kataggelies@skai.gr
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark