Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη για τη σύλληψη μελών ακροδεξιάς οργάνωσης.

Η αστυνομία συνέλαβε άτομα που εμπλέκονται σε ποινικές πράξεις, όπως επιθέσεις σε χώρους αναρχικών, του ΚΚΕ, καθώς σε κλοπές και ληστείες. Μέχρι τώρα έχουν γίνει 28 συλλήψεις εκ των οποίων οι 13 ανήλικοι. Διαφεύγει ακόμη ένας ανήλικος ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στο εξωτερικό.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης έκαναν έφοδο ταυτόχρονα σε 27 σπίτια όπου φέρονται να διέμεναν μέλη της Εθνικιστικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης.

Τα άτομα αυτά, η αστυνομία τα είχε βάλει στο «κάδρο» των ερευνών καθώς υπό τον μανδύα της ακροδεξιάς συλλογικότητας λήστευαν και έκαναν επιθέσεις από τις οποίες είχαν προκληθεί τραυματισμοί.

Μάλιστα η αστυνομία συνέλεξε στοιχεία και φωτογραφίες από τη δράση των ατόμων που αναρτούσαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης:

Δηλώσεις υπουργού Προστασίας του Πολίτη

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επισήμανε πως πρόκειται για μέλη της Εθνικιστικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης και «στη συμμορία αυτή ενέχονται 29 άτομα, 15 ενήλικοι και 14 ανήλικοι και έως τώρα συνελήφθησαν 28 άτομα».

Ο υπουργός τόνισε ότι η πρόκειται για «μια επιχείρηση που πραγματοποιεί η ΕΛ.ΑΣ. με πολύ στοχευμένες έρευνες που έκανε τους τελευταίους μήνες, μέσα από προσεκτική προσπάθεια της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό διότι δεν έχει να κάνει με αμιγώς πολιτικά κίνητρα. Ουσιαστικά πρόκειται για μία εγκληματική οργάνωση, που πέρα από τα πολιτικά ελατήρια και κίνητρα, ασκείται σε εγκληματικές πράξεις».

Ερωτηθείς ωστόσο εάν διακρίνει «προσπάθεια αναβίωσης του φασισμού στη βόρεια Ελλάδα», απάντησε αρνητικά.

Ο Διευθυντής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, Γιώργος Τζήμας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τόνισε ότι πρόκειται μέλη της Εθνικιστικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης οι οποίοι κατηγορούνται για ληστείες, κλοπές, ξυλοδαρμούς, βιαιοπραγίες, διέγερση σε πράξεις βίας κλπ.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είναι μέλη της Εθνικιστικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και φερόμενο ως αρχηγικό στέλεχος.

