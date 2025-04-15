Της Έλενας Γαλάρη

Ακυρώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας τα δύο πρόστιμα των 30 χιλιάδων ευρώ και των 10 χιλιάδων ευρώ που είχαν επιβληθεί στη Νέα Δημοκρατία από την Αρχή Προσωπικών δεδομένων στη ΝΔ για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων από τη λίστα αποδήμων με βάση την οποία θα ψήφιζαν Έλληνες του εξωτερικού (επιστολική ψήφος).

Η μείζονα Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε κατά πλειοψηφία ότι απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη.

Αντιθέτως, το Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε ομόφωνα το πρόστιμο των 40 χιλιάδων ευρώ που είχε επιβληθεί στην Άννα - Μισέλ Ασημακοπούλου και το πρόστιμο των 10 χιλιάδων ευρώ που επιβλήθηκε στον πρώην οργανωτικό γραμματέα αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων της ΝΔ Αριστόδημο (Μένιο) Κορομηλά και 10 χιλιάδες ευρώ στον τότε γραμματέα διασποράς της ΝΔ, Νικόλαο Θεοδωρόπουλο, κρίνοντας ομόφωνα ότι νομίμως επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις.

