Της Έλενας Γαλάρη

Ως ύποπτη τέλεσης αξιόποινων πράξεων καλείται να καταθέσει στον πταισματοδίκη η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου σχετικά με τη διαρροή emails κατοίκων του εξωτερικού.

Η πρώην ευρωβουλευτής θα δώσει εξηγήσεις για τα αδικήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και χρήσης διαρρεύσαντος απορρήτου, αλλά και της παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου θα δώσουν επίσης ο πρώην γραμματέας Αποδήμων της ΝΔ Νίκος Θεοδωρόπουλος , ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης και ο Μένιος Κορομηλάς, τότε Οργανωτικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Ν.Δ.

Έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχε διενεργηθεί και από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία με απόφαση που εξέδωσε τον περασμένο Οκτώβριο επέβαλλε διοικητικά πρόστιμα στα τέσσερα πρόσωπα, τα οποία τώρα καλούνται από τις εισαγγελικές αρχές σε εξηγήσεις.

Οι τέσσερις καλούνται σε ανωμοτί κατάθεση με την ιδιότητα του υπόπτου διάπραξης αδικημάτων σχετικά με την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της χρήσης διαρρεύσαντος απορρήτου.

Ο πταισματοδίκης αφού λάβει τις εξηγήσεις των υπόπτων θα διαβιβάσει τον φάκελο στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιώργο Νούλη, που διενεργεί την προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση, ώστε να αποφανθεί για την περαιτέρω ποινική πορεία της υπόθεσης κρίνοντας αν θα απαγγείλει κατηγορίες ή αν θα θέσει στο αρχείο τη δικογραφία.

Για τη διαρροή των προσωπικών στοιχείων αποδήμων, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει επιβάλλει πρόστιμα στο υπουργείο Εσωτερικών, καθώς είχε την ευθύνη της επεξεργασίας των δεδομένων, στη Νέα Δημοκρατία, κρίνοντας ότι δεν έχει ευθύνη για την διαρροή αλλά μόνο για ελλιπή μέτρα προστασίας, στην πρώην ευρωβουλευτή αλλά και σε δύο τότε οργανωτικά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. Κατά της απόφασης της Αρχής έχουν ήδη κατατεθεί προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής, το επίμαχο αρχείο με τα δεδομένα αποδήμων δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2023 για εσωτερική χρήση στο Υπουργείο Εσωτερικών για σκοπούς που αφορούσαν την εκλογική διαδικασία των βουλευτικών εκλογών του 2023. Ακολούθως διαβιβάστηκε από άγνωστο αποστολέα σε οργανωτικό στέλεχος της ΝΔ το οποίο τον Ιανουάριο του 2024 το έστειλε στην τότε υποψήφια ευρωβουλευτή.

Η Αρχή έκρινε σε ό,τι αφορά την κυρία Ασημακοπούλου, ότι «η επεξεργασία δεδομένων αποδήμων στην οποία προέβη η κυρία Ασημακοπούλου το διάστημα από 20/1/2024 έως και 1/3/2024 παραβίασε τις θεμελιώδεις αρχές της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας της επεξεργασίας» όπως ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

